Joao Felix dopo Gimenez e addio Morata: annuncio UFFICIALE

Nel corso delle ultime ore sono emerse delle novità di rilievo in merito ad uno degli affari più chiacchierati della sessione invernale

Il tempo è oramai finito… Le prossime ore saranno infatti decisive per la chiusura delle operazioni necessarie a modificare l’attuale volto della Serie A, che promette una seconda parte della stagione all’altezza di una prima metà in cui vi erano già state una serie di profonde metamorfosi all’interno degli equilibri e delle gerarchie della massima lega italiana.

Diverse big sono in procinto di chiudere i colpi che sanciranno le sorti della classifica , che è parsa già sufficientemente schizofrenica in questi primi mesi a dir poco sorprendenti, durante i quali i rapporti di forza formatosi lo scorso anno sono stati violentemente messi in discussione dalle varie rivoluzioni avvenute nel corso dell’estate.

In tal senso, le ultime ore della finestra di mercato invernale, da una parte fungeranno da preziosa occasione per tutte quelle formazioni che hanno visto fallire miseramente le proprie aspirazioni estive, dall’altra potranno fornire ai club attualmente in corsa per lo scudetto la possibilità di conquistare un vantaggio potenzialmente decisivo nella rincorsa al titolo.

Il Milan di Sergio Conceicao è senza dubbio alcuno una delle esponenti più altisonanti di quella categoria di squadre che non hanno rispettato le aspettative covate nel corso dell’estate e, in tal senso, gli ultimi istanti della sessione di gennaio stanno smuovendo non poco lo spogliatoio rossonero.

Joao Felix ad un passo dal Milan

Uno dei temi principali consumatosi nelle scorse settimane tra i corridoi di Milanello è indubbiamente quello relativo all’attacco… Non è affatto un caso che Alvaro Morata sia attualmente in viaggio verso la Turchia, dove troverà il Galatasaray a braccia aperte ad attenderlo, come manifestato dal video ufficiale pubblicato dalla società turca sui propri account social.

Per i lombardi occorre dunque rintracciare celermente una figura che possa affiancarsi a Gimenez per dialogare in territorio nemico e inizare a incrementare i numeri del reparto offensivo rossonero, dato che fino ad oggi la gran parte della proposta offensiva rossonera è passata dai piedi dei centrocampisti più offensivi, ovvero Christian Pulisic e il raffinatissimo Tijani Reijnders.

🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Álvaro Morata’dan, Büyük Galatasaray Taraftarı’na mesaj var 👇 pic.twitter.com/e6SYCwIDuD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

Sono stati numerosi e alle volte fantasiosi i nomi orbitati nel corso delle ultime settimane intorno al pianeta Milan, ma, nel corso delle ultime ore, pare che le nubi di confusione intorno al prossimo fantasista rossonero si siano dissipate per far spazio alla figura di Joao Felix, sul quale i rossoneri starebbero puntando con forza.

Il fuoriclasse portoghese è indubbiamente uno dei talenti più affascinanti del panorama calcistico europeo, ma la sua avventura al Chelsea ha visto un ostacolo piuttosto ingombrante precludere al classe ’99 lo spazio necessario a divenire centrale nel progetto di Maresca: Cole Palmer. Il fenomeno inglese è attualmente uno degli interpreti più luccicanti e decisivi d’Europa, dove I top club stanno osservando a bocca aperta le magie che Palmer dispensa sui campi inglesi senza manifestare il minimo sforzo. Difatti, secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, pare che per Felix ci siano stati nuovi colloqui con Aston Villa e Milan, con i rossoneri che parrebbero particolarmente decisi a chiudere l’affare.