Milan e Juve spazzate via: blitz Roma e doppietta Ghisolfi

Milan e Juve spazzate via. A poche ore dalla sfida contro il Napoli, la società giallorossa cala una splendida doppietta in ottica mercato.

Sono le ultime ore della finestra di mercato invernale. E’ il momento più entusiasmante poiché chi ha ancora da chiedere dalle trattative sul tavolo spinge forsennatamente sull’acceleratore per tentare chiusure in piena ‘Zona Cesarini’.

La Roma è ancora sul mercato. La dirigenza giallorossa prova a regalare un altro difensore a Claudio Ranieri. Mario Hermoso è ormai in Germania, volato in prestito al club campione della Bundesliga, il Bayer Leverkusen. Occorre un sostituto ma non è facile aprire e chiudere trattative quando ci si trova di fronte ad un muro. Domanda ed offerta si devono ‘accordare, ma non sempre è così. Il mare magno del mercato offre, però, infinite soluzioni alternative.

Occorre saper pescare bene.

Milan e Juve spazzate via, la Roma è arrivata prima su Goglichidze

La Roma, con il suo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, ha diversi prospetti sotto tiro. Nomi conosciuti ed altri meno noti ma non per questo definibili come meno affidabili.

Un nome nuovo ai più, in ottica Roma, ce lo fornisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il suo post su X ci rivela infatti come: “L’AS Roma e il PSV Eindhoven hanno avvicinato il Twente per il talentuoso terzino sinistro Anass Salah-Eddine. Non è un affare facile, perché il Twente lo considera un giocatore chiave, ma la Roma ci sta provando con una proposta importante…“, con il PSV che non intende mollare la presa. L’olandese Anass Salah-Eddine, classe 2002, milita tra le fila del Twente.

La grande novità delle ultimi minuti, alla voce entrate per la Roma è invece Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 dell’Empoli. Il talento empolese è da tempo sulla lista-acquisti di Cristiano Giuntoli per la Juventus nonché presente nei desiderata del Milan. Nell’odierna sfida dell’Empoli contro la Juventus il giovane Saba Goglichidze non è partito titolare forse perché distratto dalle voci di mercato. Roma pronta ad una fantastico uno-due?

La trattativa, secondo quanto appreso dalla redazione di Asromalive, è entrata nel vivo: l’Empoli non accetta il prestito e l’affare si dovrebbe fare solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Le prossime ore saranno decisive in un senso o nell’altro con l’Empoli che valuta il calciatore circa 10 milioni.