Non solo Goglichidze, la Roma serve il bis: accordo raggiunto

I due club sono pronti a definire la trattativa in tutti i suoi aspetti: la fumata bianca è realtà. Ecco la formula dell’affare

Sono ore frenetiche in casa Roma. In attesa dell’ufficialità della partenza di Dahl destinazione Benfica, i giallorossi hanno accelerato le pratiche individuando in Goglichidze l’innesto giusto per il reparto arretrato. Con l’Empoli i dialoghi sono impostati sulla base di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto; da limare, però, la distanza ( nell’ordine di un paio di milioni di euro) che ancora intercorre tra domanda ed offerta.

Ad ogni modo trapela assoluto ottimismo sulla buona chiusura dell’affare: le prossime ore, sotto questo punto di vista, rappresenteranno un autentico turning point. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, i dialoghi tra Roma ed Empoli hanno interessato anche un altro profilo. Ci stiamo riferendo all’attaccante della Roma Primavera classe ‘2006 Ricardo Solbes, finito nel mirino dei toscani negli ultimi giorni. Dopo i primi sondaggi esplorativi effettuati dagli Azzurri, l’Empoli è infatti riuscito a trovare l’accordo per il giovane attaccante, denominato ‘Apache’ in patria.

Come evidenziato da Filippo Biafora, Roma ed Empoli hanno raggiunto l’intesa totale per chiudere la trattativa in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 500 mila euro. Manca solo l’ufficialità – in sostanza – per definire in tutti i suoi aspetti una trattativa che ha vissuto nella giornata odierna un autentico punto di non ritorno. Acquistato dalla Roma dopo l’esperienza vissuta in Argentina con la maglia del Defensa, Solbes è pronto a lasciare la Capitale per sposare il progetto dell’Empoli.