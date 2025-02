Psicodramma Juventus: “Visite mediche non superate”

Psicodramma Juventus: clamorosa notizia sul mondo bianconero. Una cosa incredibile che ribalta le carte in tavola. Ecco cosa è successo

La Juventus come sappiamo è alla ricerca di un difensore: sembrava fatta per Kelly, ma per il momento la trattativa sembra essersi bloccata sulle modalità di pagamento. Un po’ si è complicata, insomma, e le parti sono a lavoro per cercare di risolvere la questione. Detto questo, la notizia questa mattina è un’altra.

Una notizia bomba, lanciata direttamente da Alfredo Pedullà con un video apparso sul proprio canale Youtube. E riguarda Danso, il calciatore del Lens che dovrebbe andare al Tottenham che, la scorsa estate, era stato praticamente preso dalla Roma. Poi, in giallorosso, non aveva superato le visite mediche. E la stessa cosa, a quanto pare, è successa nei giorni scorsi.

Calciomercato Juventus: Danso non ha superato le visite

“A me risulta che Danso abbia fatto le visite con la Juve, in una località segreta e blindata e mi risulta che Danso non le abbia superate. Dopo la Juve ha virato su un altro obiettivo e dobbiamo aspettare”. “La Juve su Danso aveva trovato gli accordi al superamento ovviamente delle visite mediche. Una scelta era stata fatta ed era legato a tutto quello che era accaduto attorno al mondo Juventus”.

Incredibile ma vero. Una rivelazione clamorosa che di fatto ha chiuso tutte le possibilità che il difensore possa giocare in Italia. Se due club del massimo campionato ritrovano delle difficoltà nel momento in cui si vanno a fare le visite, è evidente che ci sia qualcosa non va. Insomma, Danso non arriverà alla Juventus.