Roma scippata dalla Juve: il nuovo Rodri firma a zero

Nel corso delle ultime ore sono emerse delle novità di rilievo in merito ad uno dei profili più caldi del panorama calcistico europeo.

La Roma di Sir Claudio Ranieri torna ad affrontare il Napoli di Conte ma, questa volta, l’eroe di Leicester potrà contare sui benefici scaturiti dalle svariate settimane alla guida dei giallorossi e sulla spinta dello Stadio Olimpico, pronto ad accogliere calorosamente gli oltre duemila tifosi azzurri giunti da diverse regioni (la trasferta è stata vietata ai residenti in Campania per evitare disordini).

Intanto, mentre Sir Claudio si spoglia delle vesti da dirigente e indossa quelle da allenatore, Ghisolfi prosegue il proprio lavoro nella gestione delle ultime ore di un calciomercato invernale, durante il quale sono avvenute diverse cessioni, ma non altrettante entrate di innesti che possano compensare tali uscite.

Le uscite di Enzo Le Fée e Mario Hermoso non hanno ancora conosciuto un contraltare nelle operazioni in entrata dei giallorossi che, inoltre, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero dover fare i conti con le chiacchierate partenze di Bryan Cristante, Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini (quello che fino a qualche settimane fa era di fatto il centrocampo titolare della Roma).

Difatti il centrocampo dei giallorossi è passato da essere sin troppo affollato alla possibilità di ritrovarsi sfornito per via di una serie di profondi cambiamenti avvenuti tra le gerarchie di Sir Claudio. Intanto giungono delle indiscrezioni di fuoco relative ad una figura particolarmente chiacchierata nelle scorse settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

La Juve punta forte su Levak: contatti avviati

La chiacchierata possibilità di vedere Leandro Paredes fuori da Trigoria entro agosto accende inevitabilmente un campanello d’allarme tra i tifosi giallorossi, che si stanno domandando chi potrebbe svolgere efficacemente il ruolo di mediano davanti alla difesa.

La risposta parrebbe essere già in casa della Roma, dato che nel settore giovanile dei capitolini milita uno dei profili più appetibili dell’intero panorama calcistico: Sergej Levak.

Si tratta di un gigante (195 centimetri) croato che attualmente sta deliziando gli spettatori del campionato Primavera tra una giocata e l’altra, tanto che alcuni lo iniziano a chiamare ‘il nuovo Rodri’.

Dotato di una tecnica fuori dal comune e di un senso della manovra straordinariamente evoluto, Levak è attualmente segnato nei taccuini di mezza Europa e, di recente, come riportato dai colleghi di calciomercato.it, anche la Juventus avrebbe manifestato interesse nei suoi confronti. I vertici bianconeri sarebbero stati talmente stregati dalla sua figura da aver avviato una trattativa con gli agenti del classe 2006 per tentare di prelevarlo a zero a giugno, ovvero la data di scadenza del suo contratto. Nonostante i colloqui iniziati con i bianconeri, Calciomercato.it non esclude a prescindere la possibilità che il talento croato possa rinnovare con i giallorossi, tuttavia, a causa del particolare appeal di Levak sui top club europei, le probabilità vanno diminunendo trattativa dopo trattativa.