‘Sedotto’ dalla Roma, ha stregato la Juve: scelto l’erede di Thiago Motta

Scelto l’erede di Thiago Motta. Il nuovo corso della Juventus firmato Cristiano Giuntoli potrebbe interrompersi bruscamente al termine della corrente stagione.

L’Empoli alle porte. L’Empoli che riporta alla mente recenti fantasmi. Tutto questo nel momento più difficile della stagione bianconera.

Dopo l’infinita sequenza di inutili non vittorie, dannose quanto mai a livello di classifica, sono arrivate anche due sconfitte che hanno lasciato sul campo molto di più che non i canonici tre punti. Alla vigilia della sfida di campionato contro la compagine toscana si è visto un Thiago Motta più deciso, più forte, almeno a livello verbale. Quasi rispondendo alle notizie apparse sui giornali nei giorni scorsi che riferivano di uno spogliatoio spaccato, con giocatori non in ‘sintonia’ con le idee del tecnico italo-brasiliano, il tecnico bianconero ha parlato di un gruppo pronto al sacrificio corale, coeso e deciso a superare, unito, questo difficile momento.

Scelto l’erede di Thiago Motta. Tocca a Roberto Mancini

Sono arrivate anche le parole di Thiago Motta tese a spiegare che nulla è cambiato nei rapporti con la dirigenza bianconera. Ora, però, è necessario che cambino i risultati.

Perché il lungo periodo di difficoltà della formazione bianconera ha posto sul banco degli imputati il tecnico ex Bologna. Al momento, ma soltanto per il momento, il tecnico bianconero non corre pericoli. Il giornalista Armando Areniello, esperto di calciomercato, durante il programma radiofonico “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, ha ipotizzato un possibile scenario in casa Juventus alla fine della stagione in corso.

“Avevo scritto che Thiago Motta sarebbe stato messo in discussione in caso di risultati negativi contro Atalanta, Napoli e in Champions League. E così è stato. Credo che si arriverà fino a giugno, ma se la Juventus non dovesse qualificarsi tra le prime quattro, il suo addio sarebbe quasi certo“, queste le sue parole riportate da tuttojuve.com.

In questa situazione ‘estrema’ Cristiano Giuntoli avrebbe già pronta la soluzione alternativa: Roberto Mancini. L’ex tecnico dell’Inter, nonché ex commissario tecnico azzurro, era stato accostato anche alla Roma prima che la società giallorossa virasse le sue attenzioni su Claudio Ranieri. La scelta di Roberto Mancini al posto di Thiago Motta, da parte della Juventus, avrebbe del clamoroso.

Un’ammissione chiara del club bianconero del fallimento del progetto nato soltanto un estate fa. E costato 200 milioni di euro.