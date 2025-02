Vlahovic saluta la Juve ma resta in Serie A: ‘scambio’ sulle punte

Vlahovic saluta la Juve. L’attaccante serbo è sempre in prima linea quando si parla di mercato. E l’estate prossima può accadere l’impensabile.

Napoli-Juventus di campionato è datata soltanto una settimana fa eppure Napoli-Juventus ha le sembianze di una sfida infinita. Una rivalità ‘storica’ che si è nuovamente infiammata dopo il terzo scudetto partenopeo firmato De Laurentiis–Spalletti–Giuntoli.

La scelta di John Elkann di affidare la nuova Juventus a Cristiano Giuntoli ha mandato su tutte le furie il patron azzurro. Vedere poi l’entusiasmo, ed il gran desiderio, del suo direttore sportivo di approdare alla Continassa, nella casa della sua fin lì inconfessata squadra del cuore, ha ancor più avvelenato i rapporti tra le parti in causa. A suo modo Aurelio De Laurentiis si è rifatto portando a Napoli l’allenatore ‘più juventino’ del globo: Antonio Conte. Una sfida continua tra campo e battaglie dialettiche che potrebbero trovare una gustosa appendice in ottica mercato. Con esiti, al momento, inimmaginabili.

Vlahovic saluta la Juve, lo aspetta Antonio Conte

La prossima Juventus non ha certezze. Probabilmente soltanto una. La stagione 2025-26 non vedrà il volto di Dusan Vlahovic all’interno della rosa bianconera. Chi dopo di lui?

Gli incessanti rumors di mercato parlano di un Cristiano Giuntoli deciso a portare a Torino Victor Osimhen, attaccante nigeriano che il direttore tecnico bianconero conosce fin troppo bene dai tempi del Napoli. Ci sono poi le dichiarazioni del giornalista Armando Areniello, rilasciate durante il programma radiofonico “1 Football Club“, in onda su 1 Station Radio, che lasciano intravedere uno scenario di mercato estivo dove ritorna protagonista anche Dusan Vlahovic:

“Non sottovaluterei il PSG, che avrà bisogno di una prima punta in estate. Anche la Premier League è una possibilità. Inoltre, Vlahovic potrebbe essere un profilo interessante per il Napoli, che dovrà cercare un attaccante di alto livello“, questo il suo pensiero riportato da tuttojuve.com.

Dusan Vlahovic al Napoli e Victor Osimhen alla Juventus. De Laurentiis-Manna, ex Juve, a trattare con Giuntoli, ex Napoli? L’attaccante dello scudetto del Napoli ceduto alla nemica storica creerebbe non pochi malumori. Vlahovic al Napoli, poi, non è un’operazione semplice. La Juventus infatti preferirebbe cedere il suo attaccante, che andrà in scadenza nel 2026, all’estero. E poi come farebbe Aurelio De Laurentiis ad accontentare il serbo alla voce ‘faraonico’ ingaggio? La sfida è però affascinante. E se sotto la ‘cura’ di Antonio Conte il classe 2000 della Juventus risorgesse, ritrovando in un sol colpo tutta l’esplosività e la capacità realizzativa assopite durante il lungo letargo bianconero?

Dusan Vlahovic al Napoli e Victor Osimhen alla Juventus, ipotesi di mercato affascinante che intriga, e spaventa, allo stesso tempo, le parti in causa.