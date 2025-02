Voti Roma-Napoli 1-1, ancora Angelino: fischi e bocciatura choc

Voti Roma-Napoli 1-1, Angelino l’ha fatto di nuovo: il secondo goal in tre giorni dell’esterno evita la sconfitta beffarda contro gli uomini di Conte.

La sfida odierna tra Roma e Napoli, disputata allo Stadio Olimpico, ha visto i partenopei chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0, grazie alla rete dell’ex giallorosso Leonardo Spinazzola al 29′. L’esterno sinistro, servito da un altro ex della gara, Juan Jesus, ha superato il portiere Svilar con un elegante pallonetto.

La partita, come noto, era stata preceduta da significativi movimenti di calciomercato, come ad esempio il passaggio di Zalewski all’Inter, subito operativo nel derby di Milano pochi minuti prima del fischio di inizio della partita di questa sera. A ciò, poi, vanno aggiunte anche le notizie che, sempre prima della partita, così come durante il suo stesso svolgimento, avevano generato ulteriore attenzione in termini di mercato. Tra queste, ovviamente, quelle relative al sempre più vicino approdo alla corte di Ranieri del difensore Goglichidze.

Andando alle questioni di campo, a generare un certo scalpore erano state alcune scelte di formazione di Claudio Ranieri, che ha deciso di lasciare in panchina giocatori chiave come Dybala, Pellegrini e Dovbyk. In attacco, spazio alla coppia Soule-Shomurodov dal primo minuto, con Pisilli schierato a centrocampo al fianco di Cristante e Koné.

A sorprendere, dunque, l’assenza di praticamente quasi tutta l’ossatura più qualitativa della squadra, rappresentata da Dybala, Dovbyk, Saelemaekers, Paredes e Pellegrini.

Voti Roma-Napoli,

Atteggiamento tattico e scelte di formazione hanno visto la Roma andare in difficoltà soprattutto nelle battute iniziali del primo tempo, durante il quale non troppi grattacapi sono stati procurati a Meret e colleghi dai giallorossi. L’evento più importante dei primi 45 minuti, certamente il gol dell’ex di cui detto sopra, insieme all’ammonizione per simulazione di Politano e il doppio inserimento di Mc Tominay.

Il centrocampista scozzese, dopo aver strozzato il primo tiro, è stato rimontato da Manu Koné in occasione dell’inserimento propiziato dalla sponda di Lukaku qualche minuto dopo. Pisilli ed El-Shaarawy tra i più attivi nel primo tempo, così come un Soulé che ha più volte cercato la porta, senza impensierire di troppo le retroguardie avversarie. Il rush finale, poi, ha permesso di segnalare il gran colpo di testa di Ndicka durante il recupero, quando i due calci d’angolo battuti dalla Roma hanno fornito vigore e speranze a tifosi e squadra tutta.

L’inizio del secondo tempo, contrariamente a quanto ci si aspettasse, non è stato caratterizzato da interventi immediati da parte di Ranieri. I primi movimenti in panchina si sono registrati al 55′, quando Ranieri ha optato per gli inserimenti di Paredes e Saelemaekers al posto di Koné e El-Shaarawy. Entrambe le scelte parrebbero essere state legate anche a questioni fisiche, con il centrocampista francese protagonista di un fallo costatogli anche l’ammonizione e la squalifica per la trasferta di Venezia.

Fischiatissimo, quindi, al 64esimo minuto Bryan Cristante, che ha lasciato posto ad Artem Dovbyk. Spazio negli ultimi dieci minuti anche per Paulo Dybala. Protagonista del recupero e del pareggio, però, ancora Angelino, che dopo il goal all’Eintracht Francoforte evita la sconfitta con goal dell’ex grazie al grande goal, propiziato dall’assist di Saelemaekers.

Svilar 5; Rensch 5.5, Mancini 6, N’Dicka 6; Soulé 6.5, Koné 6, Cristante 4, Pisilli 4, Angelino 5.5; Shomurodov 6,

El Shaarawy 6 Dovbyk 6 Saele 6 Paredes 6