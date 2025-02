25 milioni e visite mediche superate, addio Roma: il bomber ha firmato

Calciomercato Roma, visite mediche e firma già annunciata: il bomber ha segnato il suo futuro. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma ha ottenuto un prezioso pareggio per 1-1 contro il Napoli, capolista della Serie A, nella partita disputata allo Stadio Olimpico. Il Napoli era passato in vantaggio al 29′ con un pallonetto di Leonardo Spinazzola, ex giallorosso, su assist di Juan Jesus, anch’egli ex Roma. Tuttavia, nei minuti di recupero, precisamente al 92′, la Roma ha trovato il pareggio grazie a una splendida volée di Angelino su cross di Saelemaekers.

Questo risultato interrompe la striscia di sette vittorie consecutive del Napoli e mantiene la Roma al nono posto in classifica con 31 punti. Nonostante la differenza di posizioni in classifica, la squadra di Claudio Ranieri ha dimostrato carattere, riuscendo a strappare un punto importante contro una delle formazioni più in forma del campionato.

Sul fronte del calciomercato, intanto, la Roma continua a muoversi su più piste per cercare fino alla fine di implementare la rosa dopo gli arrivi di Rensch e Gollini. Uno dei nomi più caldi delle ultime ore era stato quello di Goglichidze, difensore dell’Empoli finito nel mirino giallorosso dopo il passaggio di Mario Hermoso in prestito al Bayer Leverkusen.

Calciomercato Roma, il bomber del futuro va in Premier: Tzimas ha scelto il Brighton

La questione più calda delle precedenti settimane, però, aveva interessato soprattutto l’attacco, dove la priorità pareva poter essere la ricerca di un valido vice-Dovbyk. L’evoluzione del calciomercato, così come le recenti scelte di Ranieri e le prestazioni dello stesso Shomurodov paiono però destinare il centravanti uzbeko alla permanenza fino a fine anno.

La ricerca e i dossier, ad ogni modo, restano aperti in quel di Trigoria, come riportato anche di recente. Ad esempio, uno dei nomi più caldi è quello di Isaac Romero, giovane attaccante del Siviglia. Osservatori giallorossi sono stati avvistati a Getafe per monitorare da vicino la sua performance nell’ultima partita di campionato. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con il West Ham che ha manifestato un forte interesse per il giocatore, valutato 30 milioni di euro.

Da considerare archiviata, infine, la pista per Stefanos Tzimas, talentuoso attaccante greco di 19 anni, attualmente in prestito al Norimberga dalla PAOK Salonicco e in grado di attirare l’attenzione di numerosi club europei grazie alle sue prestazioni. Sul suo conto, come si legge su Sky Sport, il Brighton sembra aver anticipato definitivamente la concorrenza, assicurandosi il giocatore per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il trasferimento sarà effettivo dalla prossima stagione, con Tzimas che terminerà l’annata al Norimberga.

Dopo colloqui positivi con l’allenatore Fabian Hürzeler, Tzimas ha espresso il desiderio di unirsi ai “Seagulls”. Il Norimberga ha esercitato l’opzione di acquisto per 18 milioni di euro, mentre il club inglese ha concordato un accordo del valore di 25 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha già superato le visite mediche e ha firmato un contratto a lungo termine, valido dalla prossima stagione.