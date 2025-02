Addio dopo il gol, 60 milioni per Vlahovic: ha detto sì

Emergono novità di rilievo sulla difficile situazione di Dusan Vlahovic all’interno dello spogliatoio della Juventus. Ecco le ultime

Se ad inizio anno qualcuno avesse preannunciato che Dusan Vlahovic sarebbe stato sostanzialmente scavalcato nelle gerarchie della Juventus da un centravanti sbarcato a Torino durante il mercato invernale, probabilmente in pochi avrebbero trattenuto le risate per la stravaganza della previsione.

Tuttavia, che il bomber serbo condividesse poco o nulla con Joshua Zirkzee era evidente già ad inizio stagione, quando in molti si domandavano come Thiago Motta avrebbe adattato il suo gioco alle caratteristiche di un calciatore che, a differenza del raffinato centravanti olandese, appare preoccupato solo e soltanto della fase realizzativa.

Risultato? Motta ha dimostrato una certa difficoltà nell’adattarsi alle qualità (e hai rispettivi limiti) di Vlahovic, il quale è apparso frustrato per gran parte del tempo passato in campo. Non è un caso che, complice anche un trascurabile infortunio rimediato dal numero 9 bianconero, l’arrivo di Randal Kolo Muani abbia letteralmente scompigliato le gerarchie dell’attacco torinese.

A giudicare dalle tre marcature fatte segnare sul tabellone in appena due partite dal francese, Vlahovic potrebbe infatti ritrovarsi in panchina più spesso del previsto, il che ha inevitabilmente acceso nuovamente le sirene del calciomercato.

Vlahovic nel mirino del Barca come erede di Lewa

Numerose e frequenti le voci che hanno visto il bomber serbo abbandonare la Continassa nel futuro prossimo, ma l’arrivo di Randal Kolo Muani in terra bianconera, sommato alla sempre più rumorosa possibilità che Victor Osimhen torni in Italia a luglio, hanno reso ancor più concrete le possibilità di vedere Vlahovic trasferirsi per cercare fortuna altrove.

L’indiscrezione più recente riguarda la possibilità per il serbo di sbarcare al Barcellona del fenomeno Yamal, per il quale Flick sta progettando i piani futuri in vista dell’inevitabile parabola discendente di Robert Lewandoski. L’ostacolo principale è attualmente rappresentato dal prezzo di Vlahovic, dato che la Juventus vorrebbe trarne almeno 60 milioni di euro.