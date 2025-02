Addio last-minute Cristante: resta in Serie A. Due club italiani hanno chiesto informazioni sul centrocampista della Roma. Ecco la situazione

Giornata movimentata, ovviamente, come sono tutte le ultime del mercato. E la Roma che come sappiamo e come vi abbiamo riportato si è mossa in entrata, potrebbe piazzare pure qualche uscita. Difficile, ovviamente, arrivati a questo punto, anche perché in quella zona del campo c’è già stato un addio, quello di Le Fée, che non è stato rimpiazzato.

Ma le notizie arrivano e questa volta toccano, di nuovo, Bryan Cristante. Secondo quanto scritto dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, ci sono due squadre della Serie A che hanno chiesto informazioni per il giocatore giallorosso. Ieri titolare, al momento del cambio come succede nell’ultimo periodo è stato fischiato dall’Olimpico. Ma non è questo ovviamente il motivo delle richieste di informazioni.

“Milan e Fiorentina – ha scritto Accomando sul proprio profilo X – hanno chiesto informazioni per Cristante. I rossoneri andrebbero a sostituire Bennacer, la Fiorentina lo valuta in caso di mancato arrivo di Fagioli“. Insomma, sarebbe una prima opzione per i rossoneri – il loro calciatore ha l’accordo con il Marsiglia ma appunto per la mancanza di un sostituto non è stato dato il via libera – e una seconda per la viola, visto che l’obiettivo numero uno è quello che porta al giocatore della Juventus.