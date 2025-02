Botto finale Ghisolfi, visite superate: ha già firmato con la Roma

Calciomercato Roma, visite superate e firma già apposta sul contratto: Ghisolfi chiude la campagna acquisti col botto. Le ultime.

Il calciomercato invernale si sta concludendo con una giornata frenetica, caratterizzata da numerose operazioni sia in Italia che all’estero. La Roma è stata tra le protagoniste, rafforzando significativamente la rosa con tre nuovi innesti.

Dopo un periodo di relativa inattività, in cui i giallorossi avevano ufficializzato solo gli acquisti di Devyne Rensch dall’Ajax e Pierluigi Gollini come secondo portiere, la dirigenza ha accelerato le operazioni nell’ultimo giorno di mercato. Uno dei colpi della giornata è stato l’arrivo di Anass Salah-Eddine, terzino sinistro olandese prelevato dal Twente per 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Salah-Eddine, 23 anni, è un giocatore duttile capace di coprire entrambe le fasce, offrendo così un’alternativa preziosa ad Angelino.

La Roma, poi, ha stretto in modo concreto anche per l’acquisto di Victor Nelsson, difensore centrale danese proveniente dal Galatasaray e arrivato già stamattina nella Capitale. Il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, portando esperienza internazionale e solidità al reparto arretrato. Nelsson, 26 anni, ha collezionato oltre 100 presenze con il club turco, contribuendo alla conquista di due titoli di Süper Lig.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Gourna-Douath: visite superate e firma

Il colpo più rilevante della giornata è stato l’accordo per Lucas Gourna-Douath, talentuoso centrocampista francese di 21 anni in forza al Red Bull Salisburgo. La trattativa si è conclusa con un prestito oneroso e un’opzione di acquisto, indipendentemente dalla possibile cessione di Bryan Cristante, accostato a Milan e Fiorentina.

Queste operazioni evidenziano la volontà della Roma di rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione, puntando su giovani di talento e giocatori con esperienza internazionale. Gli ultimi aggiornamenti sul giocatore sono giunti in questi minuti e lasciano intendere come la trattativa sia praticamente prossima all’ufficialità.

Per Gourna-Douath, stando a quanto si legge, infatti, si è ormai allo scambio dei documenti con il Salisburgo, dopo che il giocatore ha svolto e superato le visite mediche in Austria e apposto le firme sui documenti.