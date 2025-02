Calciomercato Roma, colpo last minute dal PSG

Le ultime ore del calciomercato sono come di consueto le più frenetiche dell’intera sessione. Ecco le ultime su un affare in corso

Il pareggio acciuffato all’ultimo respiro dai giallorossi con la corazzata partenopea di Antonio Conte nella serata di ieri è l’ennesima dimostrazione di quanto Claudio Ranieri abbia giovato all’ambiente giallorosso, indubbiamente rivitalizzato sul piano squisitamente tattico, ma anche e soprattutto dal punto di vista psicologico-ambientale.

Il piacevole punto portato a Trigoria, tuttavia, ha evidenziato anche un fatto piuttosto incontrovertibile: la Roma ha bisogno di alcuni specifici elementi per compiere un salto di qualità all’interno del rettangolo verde.

Difatti, se fino all’entrata di Dybala, Dovbyk e Saelemaekers la sensazione era di una Roma piuttosto ordinata ma raramente pericolosa, è soltanto con l’entrata di quest’ultimi che la linea difensiva del Napoli ha iniziato a tremare. Il gol non è infatti causale, poiché scaturito dall’efficace dialogo sulla destra del terzetto Soulé-Dybala-Saelemaekers e concretizzato da un sontuoso (dal punto di vista prettamente balistico la conclusione dello spagnolo è un vero e proprio gioiello) Angelino in sovrapposizione sul secondo palo.

Un gol tanto bello quanto esemplificativo di quanto occorrano delle alternative di pregio ai titolari. Emergono in tal senso delle novità di rilievo su un affare last minute attualmente in discussione tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Bernat proposto alla Roma: serve un vice Angelino

Dopo aver accolto Nelsson all’aeroporto di Fiumicino – il danese avrà il compito di fornire a Ranieri nuove soluzioni per quanto concerne il terzetto che attualmente compone la difesa a tre dei giallorossi -, pare che Florent Ghisolfi abbia ricevuto la proposta di accogliere Juan Bernat, esterno sinistro attualmente di proprietà del PSG – con contratto in scadenza il 30 giugno – e in prestito al Villarreal.

Dotato di caratteristiche particolarmente assimilabili a quelle di Angelino (un raffinato piede sinistro, leve corte e agilità), Bernat, secondo quanto riportato da LaRoma24, giungerebbe nella città eterna proprio per permettere allo spagnolo di avere un sostituto pronto a dargli il cambio, anche e soprattutto a causa della partenza di Samuel Dahl.