Calciomercato Roma, doppia firma UFFICIALE: corsa contro il tempo terminata

Calciomercato Roma, i contratti sono stati appena depositati: firma UFFICIALE e corsa contro il tempo terminata.

La Roma ha concluso una sessione di calciomercato invernale particolarmente intensa, caratterizzata da movimenti strategici volti a rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi è stato protagonista di operazioni mirate, sia in entrata che in uscita, per garantire competitività alla squadra nella seconda parte della stagione.

La suddetta intensità, ovviamente, resta da ascriversi a queste ore finalissime di campagna acquisti, da poco conclusasi e catalizzata a rilento dagli arrivi di Rensch e Gollini, quasi paralleli a non meno mirate uscite come quelle di Ryan e di Enzo Le Fée. Il primo colpo ufficialmente annunciato nella giornata del 3 febbraio è stato quello dell’acquisizione del difensore centrale danese Victor Nelsson, classe 1998, proveniente dal Galatasaray.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nelsson è atterrato a Fiumicino nella mattinata del 3 febbraio e ha subito svolto le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo lega ai giallorossi.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: depositati i contratti di Gourna-Douath e Salah-Edinne

La notizia della serata, poi, è stata quella dell’accordo flash con il Red Bull Salisburgo per il centrocampista francese Lucas Gourna-Douath, classe 2003, il cui nome ha iniziato a circolare con insistenza soprattutto in queste ultime ore.

Il mediano arriva nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, andando a rinforzare il reparto centrale del campo. Gourna-Douath vanta già 120 presenze tra St. Étienne e Salisburgo, nonostante la giovane età, e rappresenta un investimento sia per il presente che per il futuro della squadra.

La densità delle ultime ore del mercato romanista ha riguardato soprattutto la necessaria corsa contro il tempo con la quale tutti gli addetti ai lavori hanno dovuto fare i conti, cercando di evitare beffe e ritardi burocratici legati a tempistiche non più rispettabili. La scadenza a mezzanotte, ad esempio, ha costretto ad impostare in modo accelerato tutte le burocrazie relative a Gourna-Douath, che si è sottoposto alle visite mediche in Austria.

Sul fronte Anass Salah-Eddine, ennesimo nome a sorpresa arrivato nella Capitale in prima serata, si era iniziata a respirare una certa attenzione e attesa circa mezz’ora prima della fine del calciomercato. Dopo le 23, infatti, il giocatore si stava ancora sottoponendo alle visite mediche, generando qualche timore circa possibili impedimenti per la chiusura della trattativa nei tempi giusti. Così non è stato, con la deposizione del contratto del terzino sinistro da poco avvenuta, così come per quello di Gourna-Douath.

Con tre colpi di mercato in meno di 24 ore e un corpo di cinque operazioni complessive, dunque, il calciomercato della Roma può praticamente dirsi concluso.