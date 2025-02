Calciomercato Roma, firma anticipata con la Juve

Arriva un colpo della Juventus che riguarda da vicino anche la Roma, che potrebbe cambiare i programmi sia per gennaio che per giugno. Giuntoli batte Ghisolfi

I bianconeri e i giallorossi hanno dei profili comuni che stanno seguendo e su uno in particolare si è scatenata quasi una piccola asta. A Torino però sono riusciti ad anticipare la concorrenza (non solo quella della Roma) e stanno per formalizzare l’accordo.

Cercasi disperatamente difensore. La situazione di Roma e Juventus è stata simile per diverso tempo in questo mercato di gennaio, con i giallorossi alla ricerca di un sostituto di Hermoso e i bianconeri con la necessità di mettere una toppa agli infortuni di Cabal e soprattutto Bremer. Alla fine Giuntoli ha preso in prestito dal Chelsea Renato Veiga, mentre Ghisolfi si è orientato verso la Turchia, prendendo sempre a titolo temporaneo Nelsson del Galatasaray.

Questo però non basta ad entrambi i club che sono in queste ultimissime ore molto attivi per chiudere altri accordi. La Roma ha messo le mani su Salah-Eddine del Twente, terzino sinistro che andrà a prendere il posto di Dahl (destinazione Benfica), per cui sono già stata fissate le visite mediche nella Capitale. A Torino ragionano invece su un colpo in prospettiva, che dovrà molto probabilmente essere anticipato a gennaio per giugno.

Arriva un colpo in casa Juve: Bertola soffiato alla concorrenza della Roma

La Juventus si conferma la società italiana più attenta ai giovani della provincia, quelli che si fanno le ossa in Serie B per poi esplodere fino alla Nazionale. In passato sono stati innumerevoli gli esempi in tal senso e ancora una volta un giovane azzurro può percorrere la via che porta alla Continassa. Stiamo parlando di Nicolò Bertola, un centrale difensivo che sta impressionando tutti con la maglia dello Spezia in Serie B.

Venti presenze, con 3 gol e 1 assist nel campionato cadetto per Bertola quest’anno e gli occhi delle big che si sono accesi su di lui. Il difensore classe 2003, nato a Carrara è dotato di un gran fisico (alto 192 centimetri) e sa giocare bene anche con i piedi, oltre ad essere fortissimo nel gioco aereo. Come riportato anche da Gianluca Di Marzio poco fa, Bertola potrebbe essere acquistato ora da Giuntoli e lasciato in Serie B fino a giugno, anticipando la concorrenza della Roma e degli altri club interessati. Vedremo se il piano andrà a buon fine per quello che tutti gli scout ritengono uno dei migliori prospetti nostrani nel ruolo di centrale.