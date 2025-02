Giuntoli l’ha già venduto: addio Juventus e firma bloccata

Accordo totale e addio Juventus, Giuntoli mantiene la promessa: c’è già la data. Gli aggiornamenti di calciomercato tra le fila bianconere.

La Juventus è al stata centro di numerose trattative di mercato, sia in entrata che in uscita, in questa fase cruciale della stagione. Dopo la recente vittoria contro l’Empoli, che ha interrotto una serie di risultati negativi, l’attenzione si concentra ora sulle operazioni che potrebbero rimodellare la rosa bianconera, soprattutto in ottica futura.

La fase attuale nella quale si trova la Vecchia Signora è cruciale, non solo per le sfide sul campo ma anche per le dinamiche di mercato che potrebbero ridefinire il futuro della squadra. Le recenti prestazioni altalenanti hanno acceso i riflettori sulle strategie societarie, sia in termini di rafforzamento della rosa che di possibili cessioni. In questo contesto, le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, coinvolgendo nomi di spicco e prospetti emergenti. La dirigenza bianconera è chiamata a operare con saggezza, bilanciando le esigenze economiche con l’ambizione di mantenere la squadra competitiva ai massimi livelli.

Calciomercato Juventus, accordo e data già segnata per Cambiaso: va al Manchester City

Le prossime mosse potrebbero avere un impatto significativo non solo sull’attuale stagione, ma anche sulle prospettive future del club, impattando anche sulla posizione di chi, arrivato con ben altre aspettative, potrebbe a breve cercare di ritrovarsi lontano da Torino. Tra questi, ovviamente, nonostante il goal di ieri, continua a figurare anche Dusan Vlahovic, così come un Cambiaso che potrebbe essere uno dei grandi sacrificati di Giuntoli.

Uno dei nomi più discussi è quello di Andrea Cambiaso. Nonostante le voci insistenti su un suo possibile trasferimento al Manchester City già durante la finestra invernale, l’esterno resterà a Torino almeno fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Nicolino, Juventus e Manchester City avrebbero già raggiunto un accordo preliminare per il trasferimento del giocatore in estate.

La sua valutazione, come noto, si aggira intorno ai 65 milioni di euro. Questo scenario, ovviamente, permetterebbe ai bianconeri di pianificare con calma la sostituzione del talentuoso laterale in estate