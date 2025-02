Infortunio choc e operazione: addio Milan

Un infortunio choc cambia tutto proprio sul gong del mercato: il Milan è spiazzato e ora c’è aria di addio. La fumata bianca può arrivare in queste ore

I rossoneri hanno chiuso l’operazione Gimenez e sono molto attivi nella fase finale di questa finestra di riparazione. I nomi che circolano riguardano anche altre squadre, con una possibile lotta intestina con Atalanta e Roma. I profili sono sempre gli stessi.

Il mercato in questa fase finale può ancora regalare dei colpi di coda straordinari, visto che in diverse hanno ancora bisogno di sistemare delle cose. Anche le big non sono al completo, chi per errori durante la campagna estiva (vedi la Roma), chi per problemi relativi agli infortuni. L’Atalanta di Gasperini è una di quelle che sta perdendo un giocatore al giorno, quasi di media, sia in difesa che in attacco. Prima Scalvini, con il problema alla spalla e il bisogno dell’operazione e ora Scamacca. L’ex centravanti del Sassuolo, cresciuto nel vivaio giallorosso, è tornato in campo contro il Torino dopo un’assenza di sei mesi, per la riabilitazione seguente la rottura del legamento crociato.

Dopo una giocata a centrocampo, l’attaccante della Dea ha avvertito un dolore alla coscia e tutto lasciava intendere si trattasse di un problema muscolare. In realtà gli esami strumentali comunicati dall’Atalanta sono un colpo durissimo: Scamacca ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. Ora si teme uno stop superiore ai due mesi.

Lucca sempre più vicino all’Atalanta: può essere il sostituto di Scamacca

L’Atalanta non può lasciare Gasperini senza un centravanti in alternativa a Retegui, soprattutto per i tanti impegni ravvicinati da disputare in questi mesi. I Percassi si sono messi all’opera per trovare proprio last minute un colpo risolutore e sulla lista ci sono due nomi in particolare. Il primo è Okafor del Milan, tornato alla base dopo non aver superato le visite mediche con il Lipsia. L’altro è Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese, che si sta mettendo sempre più in mostra partita dopo partita.

I dieci gol stagionali messi a segno sono un bottino che fa gola anche alle big, visto che sulle sue tracce ci sono anche Milan e Roma. I rossoneri hanno deciso per il momento di virare su Gimenez, ma pensavano di tornare alla carica per giugno. Stesso discorso per i giallorossi, che al momento non dispongono dei soldi necessari a coprire la richiesta dei Pozzo, ma vorrebbero Lucca come colpo estivo. Il tutto può sfumare per entrambe, qualora proprio l’Atalanta riuscisse nell’impresa di piazzare la sorpresa dell’ultimo secondo. Gasperini spera, Ranieri e Conceiçao un po’ meno.