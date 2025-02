Lascia subito l’Inter, addio UFFICIALE: via libera Roma

Giungono notizie ufficiali in merito ad uno degli sviluppi più chiacchierati nelle scorse settimane tra i corridoi di Trigoria

Se nel corso dell’estate i tifosi credevano che la famiglia Friedkin avesse compiuto una rivoluzione in grado di garantire alla Roma un futuro solido e duraturo, la prima parte di stagione ha violentemente disatteso le aspettative del popolo giallorosso, che si è trovato a fare i conti con dimissioni, esoneri e risultati disastrosi, in grado di ribaltare nuovamente l’assetto societario dei capitolini.

Il ritorno di Sir Claudio in terra giallorossa ha tuttavia restituito a Trigoria una parvenza di serenità, acuita dai risultati ottenuti sul campo. La sessione di mercato in corso non ha certamente brillato in termini di nuovi innesti – soprattutto considerando che i giallorossi avrebbero dovuto trovare dei sostituti in seguito alle partenze di Hermoso e Le Fée -, ma nelle ultime ore è andato concludendosi ufficialmente uno sviluppo di mercato piuttosto impattante per il futuro giallorosso.

Antonello lascia ufficialmente l’Inter: la Roma in vista

Alessandro Antonello, fino ad oggi CEO Corporate dell’FC Internazionale Milano, non è più un dipendente della società lombarda, che ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l’uscita di scena dell’ormai ex collaboratore di Beppe Marotta. L’Inter ha affermato: “FC Internazionale Milano comunica che da oggi, lunedì 3 febbraio, Alessandro Antonello, CEO Corporate, lascia la società per cogliere nuove sfide“.

Quel “nuove sfide” non può che alimentare ulteriormente quelle voci che vedono Antonello come successore naturale di Lina Souloukou, il cui posto all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini risulta vacante da oramai settimane.