Osimhen alla Juventus: accordo già trovato con Vlahovic

Accordo trovato e addio Vlahovic: con il passaggio di Kolo Muani in bianconero la situazione si è delineata. Trovato il doppio erede

Si chiude oggi il calciomercato invernale, ma si pensa già a quello che potrebbe succedere la prossima estate. Sì, soprattutto in casa Juventus, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista della Rai Paganini, si muove qualcosa. Ovviamente lì, sulla prima linea, dove c’è Vlahovic che andrà in scadenza e che probabilmente verrà ceduto.

Anzi, secondo quanto scritto dal giornalista citato prima, sarebbe già tutto fatto per l’addio del serbo con una destinazione pure abbastanza chiara: “Mi informano dal Principato che esiste un pre-accordo tra Psg e Juventus che prevede il riscatto di Kolo Muani e il passaggio di Vlahovic a Parigi”. Insomma, pare tutto fatto. Così come appaiono fatte anche le scelte bianconere per il futuro.

Calciomercato Juventus: ecco Osimhen o Zirkzee

“Osimhen o Zirkzee i due obiettivi bianconeri per l’estate, legati però al piazzamento alla prossima Champions League”. Insomma, o l’ex Napoli, adesso in prestito al Galatasaray che rimane comunque in uscita e in azzurro non ci giocherà più, oppure l’ex Bologna esploso con Thiago Motta in panchina e che al Manchester United in questi primi sei mesi della sua nuova avventura ha fatto davvero fatica a integrarsi.

Uno dei due quindi dovrebbe arrivare per un reparto quasi tutto nuovo, stravolto praticamente da quelle che sono le condizioni di un contratto – quello di Vlahovic – che i bianconeri non possono proprio sostenere come spese: 12milioni di euro all’anno sono fuori dal mercato e mettono anche a rischio le altre scelte, ecco perché Giuntoli ha iniziato a parlare di rinnovo ma, a quanto pare, dall’altra parte ha trovato un muro alzato. Diciamo che la Juventus, comunque, si sta muovendo per tempo per cercare di arrivare ad una soluzione importante. E chissà, magari potrebbe essere proprio questo lo scenario.