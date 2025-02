Scambio Roma-Fiorentina sul gong: scritta la parola fine

Ultime ore di calciomercato caldissime per la Roma: cala il sipario sulla possibilità di imbastire lo scambio

Si prospettano minuti palpitanti per l’area mercato della Roma. Dopo aver perfezionato con il Twente l’operazione Salah-Eddine, atterrato all’aeroporto di Ciampino qualche minuto fa, i giallorossi hanno chiuso con il Salisburgo la trattativa per l’arrivo di Lucas Gourna-Douath.

Il tutto a prescindere dall’evolvere della situazione legata a Bryan Cristante, al centro di vivaci intrecci di calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, il mediano giallorosso è stato accostato prima al Milan – che poi però ha chiuso per Bondo – e poi alla Fiorentina. Con i Viola, in realtà, il discorso si sarebbe potuto allargare per arrivare a coinvolgere anche Amir Richardson. Sui taccuini della Roma nel corso della scorsa estate il jolly francese – non considerato un punto di riferimento nel progetto tecnico di Palladino – sarebbe stato considerato una possibile pedina di scambio proprio per Cristante.

Calciomercato Roma, Richardson per Cristante: ipotesi spenta sul nascere

A riferirlo è Firenzeviola.it, che spiega come Roma e Fiorentina abbiano effettivamente provato a capire i margini dell’operazione legata ad un possibile scambio. Gli ostacoli per la definizione della trattativa, però, si sono rivelati un ostacolo troppo difficile da arginare in così poco tempo: ragion per cui, dopo aver memorizzato le rispettive posizioni, i due club non hanno alimentato questo tipo di ipotesi last minute.

Indipendentemente dalla piega assunta dagli ultimi contatti con i Viola, il futuro di Cristante resta comunque un rebus tutto da sciogliere. Se non si sbloccheranno gli incastri giusti in Serie A, da non escludere un ritorno di fiamma dei vari club turchi che in tempi e in modi diversi hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione.