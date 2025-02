Accordo con la Juventus: beffato il grande ex

Protagonista degli ultimi giorni di calciomercato, la Juventus continua a lavorare per il presente e per il futuro

Suggellata dall’operazione Fagioli con la Fiorentina, la campagna trasferimenti della Juventus è stata caratterizzata da quattro innesti in entrata, ma anche dai tanti obietti sfumati. Soprattutto in difesa, per rinforzare la quale Giuntoli è stato costretto a virare prima su Renato Veiga e poi su Kelly, profili che almeno inizialmente non erano in cima alla lista dei desideri dei bianconeri.

Al termine di un vero e proprio tira e molla, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita comunque a sbloccare l’operazione con il Newcastle per Kelly, atterrato domenica sera a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito, preludio alla firma sul contratto. L’esborso per il difensore inglese è stato parzialmente ‘recuperato’ dalla cessione di Nicolò Fagioli, per il quale Giuntoli ha trovato l’accordo con la Fiorentina a poche ore dal gong. Contestualmente ai discorsi con i Viola per il centrocampista italiano, la Juve sarebbe comunque riuscita nell’intento di piazzare l’affondo decisivo per un calciatore a lungo nel mirino del Napoli.

Calciomercato Juventus, la svolta: “Accordo per Comuzzo”

Ci stiamo riferendo a Pietro Comuzzo, punto di riferimento dello scacchiere di Palladino e al centro di importanti voci di mercato. Valutato da Commisso 40 milioni di euro, il difensore italiano sembrava molto vicino al Napoli che, su espressa volontà di Conte, ha provato fino all’ultimo a trovare l’intesa con la Fiorentina.

Non sforando il muro dei 35 milioni di euro, però, gli Azzurri non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa. Tuttavia, non è da escludere che la fase di stallo sia stata propiziata da un clamoroso inserimento della Juventus che, facendo leva sul canale consolidato con la Fiorentina, potrebbe essere riuscita a strappare una sorta di pre accordo per il giovane difensore dei gigliati. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Momblano ha chiosato in questi termini sull’argomento: “La Juventus nell’operazione Fagioli con la Fiorentina ha ottenuto un pre accordo per Pietro Comuzzo”. Staremo a vedere quali saranno i risvolti di una telenovela destinata ad infiammare la prossima estate.