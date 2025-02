Colpo di scena Juve: addio Douglas Luiz e acquisto choc dall’Inter

Colpo di scena Juventus: addio Douglas Luiz e acquisto choc dall’Inter. Ecco lo scenario clamoroso che si sarebbe potuto creare. Pista da seguire

Si è parlato molto, moltissimo, di Davide Frattesi alla Roma. Soprattutto per una questione semplice: il giocatore dell’Inter non è che stia trovando tutto questo spazio con Simone Inzaghi e quindi Riso, il suo agente, avrebbe voluto muoverlo.

La rivelazione su questo passaggio l’ha fatta appunto il rappresentante del calciatore romano, che ha svelato, pure, che i nerazzurri lo hanno sempre ritenuto incedibile. Certo, da qui alla prossima estate, soprattutto se le cose non dovessero cambiare, è evidente che un addio si potrebbe concretamente materializzare e siamo certi che la Roma sarà alla finestra. La concorrenza, però, sarà sicuramente importante. E, tra le squadre che potrebbero richiedere informazioni per il centrocampista, stando a quando rivelato da Gianluca Di Marzio, ci potrebbe essere anche la Juventus.

La Juventus avrebbe chiesto Frattesi all’Inter

Giuntoli avrebbe fatto un tentativo per Frattesi anche in questa sessione di mercato: “Fosse andato via Douglas Luiz – ha detto il giornalista – la Juve avrebbe fatto un tentativo per Frattesi ma avrebbe trovato un muro dall’Inter come lo avrebbe trovato la Roma“. Insomma, non ci sarebbe stata nessuna possibilità, nel mercato invernale, di un addio del giocatore. Ma se ne riparlerà sicuramente la prossima estate. Ormai è quasi una telenovela, senza fine, come quelle che siamo abituati a vedere nel primo pomeriggio davanti alla tv.

Ovvio che sotto il profilo economico, qualora i bianconeri dovessero riuscire a centrare una qualificazione alla prossima Champions League, sarebbero avanti. Ovvio che la Roma, dal proprio canto, un sacrificio lo potrebbe fare e i Friedkin sotto questo aspetto non si sono mai tirati indietro, nonostante da sei anni a questa parte manchi l’accesso alla massima competizione europea che di soldini ne porterebbe parecchi. Una pista, questa, come sempre da seguire. Prima o poi la parole The End arriverà. E speriamo possa essere con un viaggio verso la Capitale. Frattesi sì, sarebbe un gran colpo.