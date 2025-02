Colpo sul filo di lana, nuova comunicazione: la Roma l’ha già mollato

Nonostante la chiusura del mercato invernale, la Roma continua ad essere al centro di un interessante effetto domino. Il motivo

Quella che è terminata da pochi mesi è stata una sessione trasferimenti vissuta dalla Roma a velocità alterna. Gli innesti in rapida successione di Lucas Gourna-Douath, Salah-Eddine e Victor Nelsson hanno dato una sterzata importante ad una sessione nella quale i giallorossi hanno dovuto fare di necessità virtù.

In particolare, l’arrivo di Nelsson si è materializzato una volta che l’operazione Goglichidze è sfumata. Un vero e proprio colpo di coda, se si considera che la trattativa tra Roma ed Empoli per il difensore georgiano era stata impostata nelle sue linee essenziali. Alla fine, però, Goglichidze è rimasto in Toscana e la Roma ha virato con decisione su Nelsson, chiudendo l’operazione con il Galatasaray sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da qui la volontà del club turco di sfruttare i giorni che mancano alla chiusura del mercato in Turchia – in cui la dead-line è fissata per l’11 febbraio – per rimpolpare un reparto arretrato al quale manca un profilo d’esperienza.

Ipotesi Galatasaray per Goglichidze: lo scenario

In un gioco di mosse e contromosse, ci potrebbe essere ancora la Roma sulla strada di Goglichidze. Già, perché il Galatasaray, dopo aver ceduto Nelsson ai giallorossi, si sarebbe nuovamente fatto vivo con l’Empoli per capire la fattibilità dell’operazione riguardante il difensore georgiano.

A riferirlo è il giornalista turco Sami Yen Haber, che spiega come dopo aver messo in stand by la proposta del Galatasaray alla luce degli interessamenti di Roma e Milan, Goglichidze abbia ricevuto una nuova offerta dal club turco, che avrebbe alzato il pressing per provare a convincere il diretto interessato. Sotto questo punto di vista, non sono escluse novità importanti nelle prossime ore: ad ogni modo, il ‘Gala’ è alla ricerca di un nuovo centrale e quella che porta a Goglichidze rappresenta molto più di una suggestione. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nel corso delle prossime ore.