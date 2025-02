Dalla Roma a Mourinho: il conto alla rovescia è già iniziato

Dalla Roma a Mourinho. Una sessione è appena terminata e si guarda già alla prossima. Lo Special One anticipa la società giallorossa su un comune obiettivo.

Sessione di mercato chiama sessione di mercato. Una catena ininterrotta che porta a dire come il mercato sia, in realtà, aperto tutto l’anno. Ciò che non si potuto attuare nella finestra di mercato di gennaio viene posticipato alla prossima estate.

Così fan tutte. E tutte le società stanno già pensando alla sessione estiva, più lunga e si spera, con più opportunità da cogliere. Ed in ciascuna società vi è che non è rimasto soddisfatto. Vuoi il dirigente che non è riuscito ad agguantare l’obiettivo prefissato, vuoi il tecnico che non ha visto esaudito un suo desiderio così come il giocatore desideroso di una nuova avventura professionale che non ha visto andare a buon fine. All’indomani della chiusura del mercato di riparazione di gennaio c’è già chi è pronto a preparare il suo addio e chi è già pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Dalla Roma a Mourinho: Casemiro vola in Turchia

Un grande giocatore, con un glorioso passato, ora al Manchester United. La vicenda del centrocampista brasiliano Casemiro è stata analizzata da fichajes.net.

L’ennesima stagione non positiva dei Red Devils non ha certo reso più facile il compito del centrocampista verde-oro. Tra pochi giorni Casemiro taglierà il traguardo delle 33 primavere ed appare sempre più evidente come non rientri nei futuri piani tecnici del club di Manchester. Il centrocampista brasiliano sembrava dovesse avere un futuro in Italia, nella capitale, sponda giallorossa. Sembra, però, che il suo futuro sarà altrove. La sua partenza in estate è data per certa e c’è chi brama per averlo nella sua squadra: José Mourinho.

Il tecnico portoghese, ex Roma, non ha infatti dimenticato di aver allenato il centrocampista brasiliano ai tempi del Real Madrid ed ora lo vorrebbe nuovamente con lui al Fenerbahce. Il Manchester United non pare intenzionato a mettere il bastone tra le ruote al club turco. Anzi. I media britannici ritengono possibile l’accordo tra i due club purché, ovviamente, accontenti entrambe le parti. Il Fenerbahce intende proseguire la sua crescita per infastidire sempre di più la corazzata Galatasaray.

Perché allo Special One non piace affatto perdere.