Dalla Roma alla Juve: l’annuncio UFFICIALE dell’agente

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale alla chiusura delle operazioni dell’agente del calciatore del Napoli. Ecco le squadre che ci hanno provato di più

La Roma ha chiuso ieri tre acquisti: ma come sappiamo non è arrivato il vice Dovbyk, che sembrava, all’inizio di questa sessione di mercato, uno di quegli innesti da fare per forza. Niente da fare, però, alla corte di Ranieri è rimasto Shomurodov che sarà l’elemento indicato a dare riposo all’ucraino quando ce ne sarà bisogno.

Di nomi in questo periodo, alla Roma, ne sono stati accostati tanti. Ranieri ha parlato apertamente di Lucca dell’Udinese, ad esempio. Ma poi, in qualche giorno a gennaio, si è discusso molto di Raspadori. L’attaccante del Napoli sta giocando poco, e così come da conferma ufficiale del suo agente, Tinti, vorrebbe giocare di più. Ma Conte, a quanto pare, lo ritiene fondamentale e ha deciso di tenerlo e, intervistato ieri sera alla chiusura delle operazioni, il rappresentante dell’ex Sassuolo ha svelato quelle che sono state le squadre che lo hanno cercato con maggiore insistenza nel corso di questa sessione invernale di mercato che si è conclusa.

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale di Tinti

“Sì, diciamo che Raspadori vorrebbe giocare di più ma Conte è stato chiaro con lui, noi cercavamo di potergli dare uno spiraglio e ci abbiamo provato fino alla fine. Ma dal loro punto di vista Raspadori è un giocatore importante, noi ci abbiamo provato. Alla fine lui è contento” ha detto a Sky Sport.

“La squadra che ci ha provato di più è stata la Juventus ma anche il Marsiglia” ha affermato Tullio Tinti, che quindi non ha indicato la Roma come club che ha cercato con insistenza l’ex Sassuolo. Insomma, una rivelazione alla fine della chiusura delle operazioni che evidenza come Ghisolfi, qualora avesse voluto prendere un attaccante, avrebbe messo nel mirino giocatori con delle caratteristiche diverse rispetto a quelle del napoletano. Che alla fine, come sappiamo, non si è mosso dalla Campania.