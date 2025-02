Esonero Thiago Motta e nuova panchina Juventus: stanno dando i numeri

Esonero Thiago Motta, le ultime in casa Juventus parlano chiarissimo: ci sono già le cifre. Dopo il calciomercato, l’allenatore torna ad essere uno dei nomi più discussi tra i bianconeri.

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa con numerose operazioni che potrebbero aver ridisegnato gli equilibri della Serie A. La Roma è stata particolarmente attiva nella giornata di ieri, puntando su acquisti mirati per rafforzare la rosa, con profili non troppo altisonanti ma, almeno sulla carta, in grado di poter andare ad ovviare ad alcune delle defezioni principali della squadra.

Più in generale, però, va detto che il Milan è una delle squadre che ha operato con decisione maggiore, soprattutto per potenziare un attacco, rimasto sorprendentemente privato di Alvaro Morata pochi mesi dopo il suo arrivo in rossonero. In seguito alla partenza dello spagnolo, trasferitosi al Galatasaray, i rossoneri hanno concluso l’acquisto di Santiago Giménez dal Feyenoord, assicurandosi un attaccante di qualità per il tecnico Sergio Conceicao.

Oltre alle notizie di calciomercato, poi, va segnalato che anche il mondo Juventus è stato in grado di distinguersi per giorni e ore abbastanza intense. Sul fronte della campagna acquisti, la Vecchia Signora si è distinta per operazioni sia in entrata che in uscita. In difesa, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Lloyd Kelly dal Newcastle United, approdato ufficialmente nelle ultime ore a disposizione di Giuntoli, durante la giornata di ieri.

Esonero Thiago Motta in quota: le cifre avvisano la Juventus e i tifosi

Gli sforzi sul mercato erano certamente preventivabili e auspicabili in quel di Torino, alla luce delle non poche difficoltà che la Juventus sta attraversando. Attualmente quarta in Serie A, la squadra ha faticato a trovare continuità, complici anche le numerose assenze per infortunio, soprattutto nel reparto difensivo.

La situazione è resa ancora più complessa dalle recenti dichiarazioni dell’ex difensore bianconero Danilo, che ha lasciato il club per approdare al Flamengo. Il brasiliano, dopo aver salutato Torino, ha espresso rammarico per la sua partenza, attribuendola a cambiamenti interni e a una perdita di attenzione verso gli aspetti all’interno della società che tanto avevano aiutato a raggiungere i costanti risultati del passato.

In questo contesto, la Juventus non può però imbattersi in distrazioni e deve restare salda sull’obiettivo di prepararsi ad affrontare le prossime sfide in nome di una nuova stabilità in classifica. Nel frattempo, il nome di Thiago Motta è apparso tra quelli potenzialmente destinati all’esonero secondo le quote dei bookmaker, a testimonianza di un momento delicato per l’allenatore ex Bologna che, prima della vittoria col Parma, veniva da un vero e proprio momento di grande difficoltà, caratterizzato non solo dalla sconfitta in casa del Napoli ma anche dalla figuraccia in Champions, davanti al proprio pubblico, nella sfida finale contro il Benfica.

La tifoseria bianconera, storicamente esigente, ha iniziato a manifestare segni di malcontento, auspicando un cambio di rotta che possa riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. La posizione di Motta, almeno secondo le quote SNAI, parrebbe dunque essere sotto esame. Anche il suo nome, infatti, figura tra quelli che potrebbero lasciare la panchina anzitempo: questo scenario è attualmente quotato 2.25 volte l’importo scommesso.