Firma UFFICIALE dopo il gong: triennale con la Roma

Calciomercato Roma, firma triennale e annuncio UFFICIALE: succede tutto dopo il gong finale. Gli ultimi aggiornamenti.

Il calciomercato invernale della Roma, conclusosi il 3 febbraio 2025, ha visto l’arrivo di cinque nuovi giocatori, con un’accelerazione significativa nelle ultime ore. I primi due acquisti, Devyne Rensch e Pierluigi Gollini, avevano inizialmente suscitato qualche perplessità tra i tifosi, desiderosi di interventi più incisivi e tempestivi. Tuttavia, il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha risposto alle critiche con tre colpi in rapida successione: Victor Nelsson, Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine.

Victor Nelsson, difensore centrale danese classe 1998, è arrivato in prestito dal Galatasaray con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Andrà a sostituire Mario Hermoso, recentemente ceduto al Bayer Leverkusen, dall’alto delle sue 100 e passa presenze nel campionato turco e con due titoli nazionali in bacheca.

A centrocampo, come detto, la Roma si è assicurata le prestazioni di Lucas Gourna-Douath, 21enne francese proveniente dal Red Bull Salisburgo. Il mediano, noto per le sue doti difensive, ha firmato un contratto di prestito con opzione di acquisto. Arriva nella Capitale dopo aver accumulato una significativa esperienza in Ligue 1, con lo scopo di offrire maggiore profondità e dinamismo al centrocampo di Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, rinnovo UFFICIALE per il giovane Pietro Falcetta

Per la fascia sinistra, infine, è stato ingaggiato Anass Salah-Eddine dal Twente per 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Ore intense e dinamiche, dunque, che hanno visto addetti ai lavori e tifosi vivere in modo intenso e frenetico le ultime battute del calciomercato invernale che ha seguito la stessa falsariga tracciata da Ranieri.

Il tecnico, come noto, aveva prontamente chiesto interventi lucidi e ben mirati, coerenti anche con i margini di manovra concessi al club dei Friedkin. Anche a calciomercato concluso, però, le firme non si sono fermate. In particolar modo, la Roma ha messo al sicuro uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile. Pietro Teixeira Falcetta, classe 2008 e numero 10 dell’Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al club giallorosso per altri tre anni.

Il giovane centrocampista sta vivendo una stagione da protagonista sotto la guida di Alessandro Toti, con un bottino di 8 gol e 4 assist in 13 presenze. La notizia è stata ufficializzata dall’agenzia SportsMaxi, che ha condiviso l’annuncio su Instagram:

“Momento speciale! Il centrocampista Pietro Falcetta ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’AS Roma, valido per tre anni. Pietro è alla sua seconda stagione nel settore giovanile del club ed è una delle punte di diamante della sua generazione, grazie a prestazioni eccellenti e numeri impressionanti. Un altro passo verso una carriera di successo, Pietro! Continuiamo così”.