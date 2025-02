Thiago Motta smantella la Juve: doppio addio da 160 milioni

Ecco le ultime in merito ad uno dei temi più caldi e chiacchierati in casa Juventus, dove Motta e Giuntoli continuano a lavorare per la Vecchia Signora del futuro

Da oggi la sessione del calciomercato invernale nostrana è ufficialmente chiusa e, dunque, le varie squadre della massima lega italiana hanno definito una volta per tutte il materiale con cui affronteranno la seconda parte della stagione.

In alcune leghe, tuttavia, il mercato non è ancora chiuso, il che permetterebbe ad alcune squadre di altri campionati di prelevare ancora dagli organici delle italiane. Stamane, come da tradizione, tifosi e appassionati della Serie A hanno compiuto il resoconto della finestra invernale, consultando il riepilogo di innesti e cessioni compiuti dalle varie società della penisola.

Tra le più attive vi è senza dubbio alcuno la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli che, nonostante le voci, parrebbe intenzionato a proseguire i rifornimenti al progetto Motta, il cui futuro non sembrerebbe essere in pericolo.

Parlando di calciomercato, nelle scorse ore è emersa una voce piuttosto rumorosa su una delle operazioni più chiacchierata degli scorsi mesi all’interno della Continassa, la cui eventuale riuscita sposterebbe nuovamente gli equilibri di una Juventus in costante metamorfosi (basti pensare che fino a qualche settimana fa in pochi avrebbero preventivato che Dusan Vlahovic si sarebbe trovato in panchina ad anelare di avere qualche minuto a disposizione).

Yildiz non è in vendita… o forse sì? 100 milioni per vederlo partire

La sfumatura più dolce e piacevole della prima parte dell’anno bianconera ha senza dubbio un nome e un cognome ben preciso: Kenan Yildiz. Ad appena diciannove anni il fantasista turco ha raccolto con personalità e coraggio la maglia numero 10 di una delle squadre più importanti della storia del calcio, inanellando una serie di prestazioni da lode e rivelandosi esattamente quello che un numero 10 dovrebbe essere nella teoria: un leader tecnico.

Il gioiello classe 2005 è infatti il centro della manovra offensiva della Vecchia Signora, come abbondantemente manifestato dall’ultimo match con l’Empoli, durante il quale Yildiz non ha mai siglato personalmente il tabellino, ma all’interno del quale è stato senza dubbio alcuno il principale carburante della fase offensiva piemontese.

A Vinovo parrebbero essere tutti certi della permanenza di Yildiz, anche se, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i vertici bianconeri si sarebbero in realtà pronunciati sul possibile prezzo del fuoriclasse turco. Come riportato dal quotidiano romano la dirigenza della Juventus avrebbe fissato un prezzo quasi simbolico di 100 milioni di euro, che, tuttavia, potrebbe tradursi in realtà nel caso in cui dovesse giungere realmente un top club europeo disposto a versare tale cifra.

Dunque incedibile sì… ma solo a metà. Il quotidiano romano avrebbe anche evidenziato, dopo quello nei confronti di Cambiaso (il quale insieme a Yildiz significherebbe un’entrata di circa 160 milioni di euro), un possibile interessamento del City di Pep Guardiola a Manuel Locatelli, il quale fungerebbe da palliativo temporaneo all’assenza di Rodri sulla mediana.