Calciomercato Roma, ufficiale: bianconeri rifiutati

Calciomercato Roma, offerta ufficiale e risposta ai bianconeri già arrivata: le ultime in casa giallorossa.

Il calciomercato invernale della Roma ha visto l’arrivo di cinque nuovi giocatori, mirati a rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Tra gli acquisti iniziali, accolti con non troppo entusiasmo, vanno ricordati Devyne Rensch, terzino destro olandese prelevato dall’Ajax per 5 milioni di euro più 1 di bonus, e Pierluigi Gollini, prelevato dall’Atalanta come vice di Svilar.

A questi, poi, si sono aggiunti Victor Nelsson, difensore centrale danese arrivato in prestito dal Galatasaray con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, Anass Salah-Eddine, terzino sinistro olandese acquistato dal Twente per 8 milioni più 2 di bonus, e Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese prelevato in prestito dal Salisburgo.

Il trittico di colpi targato Ghisolfi-Ranieri nelle ultime ore del 3 febbraio ha permesso di rivalutare, almeno parzialmente, quell’apparente inattività che aveva contraddistinto le battute iniziali del mercato romanista. A dire bene, quest’ultimo era stato particolarmente attivo sin da subito sul fronte delle cessioni, con una serie di addii ben mirata: Ryan, Mario Hermoso e Zalewski hanno lasciato la capitale, così come Enzo Le Fée, primo acquisto estivo di Ghisolfi e ceduto in prestito al Sunderland a inizio gennaio.

Calciomercato Roma, scende in campo Neymar per portare Paredes al Santos: primo no già incassato

Un capitolo a parte, in questo discorso, merita Leandro Paredes. Negli ultimi giorni di mercato, il centrocampista argentino è stato al centro di voci di una possibile partenza, pressoché precedenti e parallele al disappunto per una sostituzione durante la partita contro l’Eintracht Francoforte, episodio poi chiarito dall’allenatore Claudio Ranieri.

Nonostante le speculazioni, Paredes è rimasto a Roma e ha dimostrato il suo valore entrando dalla panchina e offrendo una prestazione di alto livello nel secondo tempo della sfida contro il Napoli, da non ascriversi solamente al doppio calcio di punizione in grado di intimorire due volte Meret nel giro di pochi minuti. Come si ricorderà, del numero 16 della Roma si era parlato soprattutto in ottica Boca Juniors, con gli ultimi giorni che avevano fatto registrare concreti interessi da parte della squadra argentina e dello stesso giocatore rispetto ad un possibile ritorno a casa.

Secondo quanto riportato da UOL Esporte, Neymar, recentemente tornato al Santos, avrebbe, però, espresso il desiderio di avere Paredes come compagno di squadra, data la loro amicizia nata durante gli anni trascorsi insieme al Paris Saint-Germain. Il Santos avrebbe quindi avanzato un‘offerta formale alla Roma per liberare il centrocampista argentino, il cui contratto scade a giugno prossimo. Tuttavia, Paredes ha declinato la proposta, preferendo rispettare il suo impegno con la Roma, dove è considerato una pedina fondamentale da Claudio Ranieri.

Nonostante il rifiuto iniziale, la fonte brasiliana suggerisce che il Santos, spinto da Neymar, non rinuncerà all’idea di ingaggiare Paredes a fine stagione e potrebbe presentargli una nuova offerta nella finestra di mercato estiva. I motivi che hanno visto l’ex Juventus e PSG rifiutare il Santos, come si legge, sono gli stessi che lo hanno portato a congelare momentaneamente un ritorno al Boca, al quale Leandro ha preferito il rispetto dell’attuale contratto con la Roma, che lo lega ai giallorossi fino a fine anno.

Cosa accadrà in futuro, poi, non è ancora dato sapere: ciò che è certo è che, a frapporsi sulla strada di quello che appariva un quasi scontato ritorno al Boca, adesso, figura anche il Santos.