Cifre stellari per Ancelotti alla Roma: hanno messo nero su bianco

Emergono novità di rilievo in merito al prossimo allenatore che andrà ad accomodarsi sulla panchina dell’AS Roma il prossimo anno

I giallorossi di Sir Claudio Ranieri stasera affronteranno quella che, nel corso delle ultime settimane di calciomercato, è divenuta una vera e propria corazzata rossonera, per via di una sessione di mercato a dir poco altisonante.

Per Sergio Conceicao e colleghi certamente necessario lavorare nel corso delle settimane per definire con precisione e chiarezza le gerarchie di un Milan rinnovato, tuttavia i timori del popolo giallorosso appaiono a dir poco giustificati dalla crescente qualità della rosa milanese.

Il senso del gol di Gimenez, l’esperienza di Walker, l’esuberante qualità di Bondo e lo straripante talento di Joao Felix… Materiale di pregio, che, tuttavia, dovrà incontrare una gestione felice per risultare efficacie.

Un discorso simile, seppur operando un ridimensionamento del materiale a disposizione, dovrà compiersi durante l’estate per la Roma, che dovrà trovare un degno erede di Claudio Ranieri. Nelle scorse ore in tal senso sono emerse delle importanti novità.

Ranieri lascia il posto ad Ancelotti? Le quote in ballo

I nomi attualmente in orbita intorno al pianeta Roma sono sostanzialmente i medesimi delle scorse settimane, tuttavia sono state le probabilità per ognuno dei candidati a subire una metamorfosi nel corso della stagione, con alcuni importanti cambiamenti nella classifica dei tecnici più papabili e in quella dei più probabili.

Difatti, dal momento in cui il tecnico nato a Testaccio ha iniziato ad inanellare una serie di piacevoli risultati, concretizzando quell’utopica rinascita giallorossa che in molti vedevano come oramai impossibile, la sensazione che lo stesso Ranieri potesse proseguire anche per il prossimo anno è cresciuta a dismisura, tanto da aver spinto i bookmakers a indicare il suo nome come il secondo più plausibile per la prossima annata.

Al primo posto resiste strenuamente la figura di Massimiliano Allegri, che in molti vedono come una potenziale disgrazia, per via di un sistema di gioco notoriamente poco preoccupato alla raffinatezza e che, solitamente, necessita di una rosa blasonata per restituire risultati. Tuttavia vi sono altrettanti esponenti della tifoseria che esulterebbero e non poco all’approdo di un allenatore dotato di tale palmares, il quale potrebbe infondere finalmente ai giallorossi una mentalità vincente.

Insomma… la lotta è sempre tra gestori e giochisti, dove Ranieri si pone in un rassicurante compromesso tra i due. Il più desiderato tra i ‘gestori’ è senza dubbio alcuno Carlo Ancelotti, il cui percorso al Real Madrid appare alla sua ultima tappa. La sua quota, tuttavia, è piuttosto alta (16.00), ed è la medesima attualmente assegnata a Maurizio Sarri, ovvero uno dei candidati ‘giochisti’ più blasonati.