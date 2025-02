Dalla Juve alla Roma: terremoto in panchina

Juventus e Roma stanno per far esplodere un vero terremoto in panchina: tra Ghisolfi e Giuntoli può nascere una rivalità incredibile per la definizione del nuovo tecnico

I giallorossi sono alla ricerca da tempo di un nuovo allenatore per la prossima stagione, ma ora anche la Juve potrebbe dover mettere mano alla panchina. Thiago Motta non è assolutamente certo di poter ottenere una riconferma a Torino e c’è già il nome del sostituto.

C’è un aspetto che potrebbe accomunare la Juventus e la Roma in questo momento e nell’immediato futuro. Entrambe le squadre sono potenzialmente alla ricerca di un nuovo tecnico. In realtà i giallorossi lo devono fare dopo le parole piuttosto chiare di Ranieri, che a fine stagione diventerà dirigente e saluterà per sempre la panchina. Per quanto riguarda invece i bianconeri, in teoria ci sarebbe Thiago Motta sotto contratto anche per l’anno prossimo, ma i risultati attuali non stanno dando le garanzie necessarie per una sicura riconferma. L’ex allenatore del Bologna deve centrare per lo meno il quarto posto, al momento appannaggio della Lazio e fare anche un buon cammino in Coppa Italia e Champions League.

Il mercato di gennaio per i bianconeri è stato più altisonante di quello dei giallorossi, almeno per quanto concerne la caratura dei nomi portati a Torino. Kolo Muani ha subito dimostrato di poter essere un potenziale crack in Serie A e i 3 gol messi a segno con Napoli ed Empoli (doppietta), sono un aspetto da non tralasciare. Il potenziale c’è, servirebbe forse qualcuno in grado di tirarlo fuori meglio.

La Juventus vuole Xavi per la panchina: sullo spagnolo c’è anche la Roma

La Roma e la Juventus potrebbero sfidarsi per un allenatore che al momento è disoccupato ma che ha molta voglia di tornare in sella. Di chi stiamo parlando? Semplice di Xavi Hernandez, ex tecnico del Barcellona, che dopo aver fatto un po’ di gavetta in Qatar si è ritrovato proiettato nella sua ex squadra, riuscendo a vincere anche una Liga. L’arrivo di Flick ha fatto iniziare un nuovo ciclo ai catalani, di cui lui non fa più parte. L’idea di fare l’allenatore però è rimasta e in Italia non c’è una squadra interessata a lui ma addirittura due.

Come riportato dalla stampa francese qualche settimana fa, sembra che tra Xavi e l’entourage bianconero ci sia stato qualche contatto. Un modo di cautelarsi se le cose con Motta dovessero precipitare. Attenzione, però, perché Giuntoli dovrà vincere la concorrenza anche della Roma, che potrebbe riproporre un progetto simile a quello intrapreso nel 2011 da Pallotta con Luis Enrique. Corsi e ricorsi storici.