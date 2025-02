Milan-Roma è già iniziata: scippo Conceicao

Milan-Roma non è solo la gara di stasera valida per i quarti di Coppa Italia, ma è anche un possibile scontro di mercato. Ecco la situazione

Stasera la Roma torna in campo nei quarti di finale di Coppa Italia. L’avversario è il Milan a San Siro e il match è uno di quelli troppo importanti. Serve vincere per andare avanti e per cercare di raggiungere quello che, al momento, è uno degli obiettivi stagionali.

Manca da troppo tempo questo trofeo a Trigoria e siccome in campionato le cose ormai sappiamo come sono andate, allora la manifestazione nazionale diventa un’opportunità. In campo ci andranno tutti i titolari, quelli che domenica scorsa hanno risposato per larga parte contro il Napoli, tranne Mancini, che è squalificato. E, dal primo minuto, ci sarà anche Saelemakers: il belga, uomo chiave di Ranieri, come sappiamo è in prestito proprio dal Milan. E Ranieri vorrebbe prenderlo in maniera definitiva alla fine di questa stagione. Non sarà facile.

Conceicao vuole riprendere Saelemaekers

Se nei giorni scorsi Ghisolfi, così come vi abbiamo raccontato, ha iniziato a parlare con il club lombardo appunto per l’esterno – il Milan ha Abraham che stasera sarà titolare – oggi il Corriere dello Sport in edicola sottolinea come il fattore Conceicao, allenatore che ha preso il posto di Paulo Fonseca lo scorso dicembre, potrebbe cambiare le carte in tavola.

“Si sussurra – si legge – che il tecnico portoghese lo riporterebbe volentieri a casa” viene messo nero su bianco. E non sarà facile trattenerlo visto che il “belga è legato ai colori rossoneri e come lui la fidanzata Chiara che da ieri è a Milano”. Insomma, per trattenere Saelemaekers, uno dei migliori in questa stagione nonostante i 2 mesi fermo ai box, è tutt’altro che una cosa scontata soprattutto se dovesse continuare a giocare su questi livelli che hanno portato più volte Ranieri ad elogiarlo pubblicamente.