Non solo Osimhen: doppietta Juve e Napoli fregato

Non solo Osimhen, doppietta Juventus e Napoli fregato. Dietro al no dell’esterno offensivo c’è Giuntoli che non ha mai chiuso i contatti

Ci ha provato fino alla fine il Napoli di Antonio Conte a prendere un importante elemento che potesse andare a sostituire Kvara passato al Psg. Ma alla fine il tecnico della squadra prima in classifica si è dovuto accontentare di Okafor, arrivato dal Milan.

Non è stata assolutamente la prima scelta: gli azzurri ci hanno provato con Garnacho prima, con Adeyemi poi e infine con Saint-Maximine. Ma niente, tutti assalti che non hanno assolutamente portato a nulla di buono. Alla fine, quindi, è arrivato il rossonero. Ma c’è un retroscena clamorosa che, questa mattina, è stato rivelato da TuttoSport appunto sul mancato accordo con il Borussia Dortmund.

Adeyemi alla Juventus: Conte su tutte le furie

Il Napoli, svela il quotidiano torinese, aveva già trovato un’intesa di massima con il club tedesco. Ma è stato il giocatore a rinunciare al trasferimento. Ebbene, dietro il no detto dall’esterno offensivo ci potrebbe anche essere la Juventus. Adeyemi infatti la scorsa estate è stato accostato con molta insistenza ai bianconeri che dal ritiro in Germania avevano iniziato i contatti con il padre del giocatore che ne gestisce gli interessi. E, questi contatti, sarebbero rimasti.

Giuntoli insomma potrebbe piazzare un’operazione assai simile a quella che ha portato Koopmeiners in bianconero: vale a dire trovare con largo anticipo un accordo con il giocatore prima di andare a chiudere con la società di appartenenza. E Conte ovviamente non può essere felice: anche lui, lo ha detto nel corso di una delle ultime conferenze stampa, che non solo il Napoli deve trovare tutti gli incastri ma poi ci sono anche i calciatori da convincere ad accettare la destinazione. E non è sempre così semplice, soprattutto se di mezzo ci sono delle squadre che hanno un fascino clamoroso come è quello della Vecchia Signora che, con tutto il rispetto degli azzurri, è un’altra cosa. Sgarbo servito, in poche parole.