Nuovo affondo Vlahovic, addio solo rimandato: la Juve ha deciso

Nuovo affondo Vlahovic e addio solamente rimandato: la posizione della Juventus è chiarissima, strada tracciata per il calciomercato estivo.

La Juventus ha chiuso la finestra di mercato invernale con quattro nuovi acquisti: Randal Kolo Muani, Alberto Costa, Renato Veiga e Lloyd Kelly. Operazioni che puntano a rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, con la squadra di Thiago Motta impegnata nella lotta per un piazzamento in Champions League e ancora coinvolta nella massima competizione europea, pur non avendo qui brillato nella prima parte di stagione.

Tuttavia, oltre alle entrate e alle ormai canoniche voci che hanno iniziato a interessare anche un nome come quello di Thiago Motta per i risultati troppo discontinui e il rendimento non proprio felice da parte di giocatori dai quali ci si aspettava molto di più come Koopmeiners, uno dei temi caldi in casa bianconera resta il futuro di Dusan Vlahovic.

Fin qui, il serbo sta vivendo una stagione altalenante. Da una parte, i numeri parlano a suo favore: 13 gol in 28 presenze stagionali tra Serie A e coppe. Dall’altra, le prestazioni non sempre convincenti e alcuni problemi fisici hanno sollevato dubbi sulla sua centralità nel progetto juventino, anche alla luce della presenza del su citato Kolo Muani che, a partire dalla prossima estate, potrebbe divenire definitiva.

Vlahovic-Manchester United: possibile nuovo affondo in estate dopo il calciomercato invernale

Vlahovic, dal proprio canto, ha dimostrato di essere un attaccante prolifico, ma non sempre è riuscito a trovare continuità nel gioco della Juventus, squadra che per lunghi tratti della stagione ha faticato a creare occasioni con fluidità. In più, il contratto di Vlahovic, in scadenza nel 2026, inizia a diventare un tema di discussione tra la dirigenza bianconera e il suo entourage.

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, il Manchester United ha effettuato un sondaggio per Vlahovic nel corso della finestra di mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare il proprio reparto offensivo. La squadra inglese, allenata da Ruben Amorim, aveva manifestato esigenze di un attaccante di peso, vista la poca incisività di Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, che in Premier League hanno segnato complessivamente solo cinque reti.

La Juventus ha resistito alle avances dello United a gennaio, ma in estate lo scenario potrebbe cambiare. Vlahovic, infatti, avrebbe già informato Amorim della sua disponibilità a valutare un trasferimento, e con il contratto in scadenza nel 2026, la Vecchia Signora si troverà presto di fronte a un bivio: proporre un rinnovo con un adeguamento di stipendio oppure cederlo per evitare di perderlo a condizioni sfavorevoli. Stando agli attuali presupposti, tutt’altro che da scartare un’ipotesi di addio alla Juventus fra qualche mese.

Se il Manchester United ha le idee ben chiare rispetto ad un possibile nuovo affondo in estate, non è da meno la Juventus, che cercherà di monetizzare a partire dal prossimo giugno qualora non venisse trovato un accordo per il rinnovo. Il rischio di un nuovo caso Chiesa è tutt’altro che lontano.