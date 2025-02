Europa League, stangata UEFA: last minute Roma

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’UEFA ha fornito maggiori informazioni in merito all’ultima presa di posizione. Le ultime

Il tour de force della Roma è giunta nella sua fase più importante. Archiviato l’ottimo pareggio strappato nel finale della gara contro il Napoli, Dybala e compagni scenderanno in campo questa sera contro il Milan nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli impegni, però, non sono finiti qui. A stretto giro di posta, i giallorossi saranno infatti impegnati anche in Europa League, nel play off contro il Porto.

La vittoria all’Olimpico contro l’Eintracht, però, è stata contrassegnata anche dai discorsi accorsi soprattutto a fine primo tempo tra le due tifoserie. Propiziato dai supporters tedeschi, il reciproco scambio di fumogeni non è passato inosservato. Con un comunicato ufficiale, infatti, l’Uefa ha disposto la chiusura parziale della Curva Nord dell’Olimpico (settori 46 e 47) da scontare nella prossima gara di Europa League, proprio contro il Porto. Contestualmente, alla Roma è stata anche inflitta una multa da 30 mila euro: ad essere puniti sono stati il lancio di oggetti, l’accensione di fumogeni e petardi e gli annessi disordini. Ad ogni modo, stando a quanto filtra da Trigoria, il club capitolino garantirà ai tifosi in possesso del biglietto la possibilità di assistere al match.

All’Eintracht – invece – è stata inflitta una multa da 20 mila euro oltre che il divieto di vendita dei biglietti ai suoi tifosi in occasione del prossimo impegno europeo. Divieto che, però, è stato di fatto sospeso per un periodo di prova di due anni a partire dalla data del provvedimento.