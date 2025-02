‘Scambio’ sulle punte: nuovo bomber Juve, affare clamoroso

Nonostante la chiusura del mercato, la Juventus sta continuando a monitorare diverse piste per rinforzare il proprio reparto offensivo

Uno dei club più attivi nel corso della sessione invernale di calciomercato appena conclusa è stata sicuramente la Juventus. Complici anche i tanti infortuni che hanno privato Thiago Motta di calciatori importanti già dall’inizio della stagione, i bianconeri hanno dovuto profondamente rimodulare il proprio scacchiere tattico.

In attacco, ad esempio, in attesa di risvolti importanti sul futuro di Dusan Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ sta già muovendo con largo anticipo le proprie pedine. Oltre a lavorare ai fianchi con il Psg per provare a prolungare la permanenza di Kolo Muani all’ombra della Mole, Giuntoli non molla le piste che portano a Zirkzee ed Osimhen. Nonostante le difficoltà di operazioni che si preannunciano tutt’altro che in discesa, i bianconeri sono pronti a giocarsi le proprie carte, soprattutto se dovessero materializzarsi novità di un certo tipo in uscita. E chissà che il ‘canale’ con i Red Devils non possa allargarsi, inglobando altri calciatori. L’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra – del resto – si inserisce proprio in questo tipo di prospettiva.

Calciomercato Juventus, anche Giuntoli sulle tracce di Hojlund: maxi intreccio con Vlahovic

Secondo quanto riferito da ‘Team Talk’, infatti, ci sarebbe anche la Juventus nel novero dei club interessati a Rasmus Hojlund. L’ex attaccante dell’Atalanta – che sta riscontrando non poche difficoltà a ritagliarsi quella centralità che invece è stato in grado di calamitare a Bergamo – potrebbe fare anzitempo le valigie.

Diversi i club sulle sue tracce che hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione già a gennaio. I tempi ristretti e le mosse dello United, però, non hanno permesso di aprire spiragli di un certo tempo. In vista della prossima estate, però, non poche tessere potrebbero cambiare, innestando un effetto domino nel quale potrebbe inserirsi un po’ a sorpresa anche la Juventus. Sfruttando proprio i dialoghi con ‘Red Devils’ riguardanti il futuro di Vlahovic, ‘Madama’ potrebbe infatti sondare il terreno proprio per Hojlund, il cui eventuale ritorno in Serie A non rappresenterebbe affatto un’ipotesi da escludere a priori. Benché ancora allo stato embrionale, la suggestione Hojlund-Juve potrebbe dunque prendere piede nel corso delle prossime settimane nel caso in cui si materializzassero gli incastri giusti. Staremo a vedere cosa succederà.