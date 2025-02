Allegri al posto di Ancelotti: le cifre ‘ufficiali’ per la firma

Il destino di Massimiliano Allegri sembra oramai scritto e delle recenti novità sembrerebbero confermare le voci circolare di recente

La massima lega italiana sembrerebbe non dare tregua ad appassionati e tifosi, i quali, nel corso delle ultime settimane, hanno assistito all’ennesimo ribaltamento di equilibri della stagione in corso.

L’estate aveva già abbondantemente rimescolato le carte in tavola dopo l’egemonia nerazzurra perpetrata nel corso della scorsa stagione, ma anche il calciomercato invernale appena conclusosi, in particolare considerando gli spazi di manovra sensibilmente più angusti di gennaio, ha riservato una serie di sorprese non da poco.

In tal senso, per rendere l’idea della dimensione dei radicali cambiamenti avvenuti, basterebbe citare l’addio di Kvara al Maradona o il luccicante e inaspettato mercato del Milan, che ha letteralmente rivoluzionato l’undici titolare rossonero portando a Milano stelle del calibro di Kyle Walker e Joao Felix (già a segno nel match di ieri contro la Roma con un elegante scavetto a superare Svilar).

L’estate in arrivo, tuttavia, sembrerebbe non essere da meno e, in tal senso, giungono novità in merito sul ritorno in Serie A di una, se non la figura più controversa dell’ultimo decennio nostrano, il cui rientro potrebbe sconvolgere nuovamente gli equilibri di un campionato indubbiamente affascinante.

Nuovo allenatore Roma: crolla la quota di Allegri alla Roma

Massimiliano Allegri è di gran lunga il tecnico più divisivo dell’ultima decade italiana, durante cui, ad un certo punto, la sensazione era che il panorama giornalistico nostrano si fosse letteralmente diviso in due schieramenti ben distinti: da una parte vi erano coloro i quali continuavano a difendere strenuamente Allegri in virtù dei luccicanti risultati collezionati con la Juventus e della rinomata capacità nel gestire il materiale umano presente nello spogliatoio.

Dall’altra chi, al contrario, credeva che l’assenza di una vera e propria filosofia tattica (se non quella di risultare solidi difensivamente) non fosse più al passo con una modernità in cui la raffinatezza tattica appare requisito minimo anche di squadre più piccole.

Ciò che è certo è che la figura di Allegri rimane appetibile per diverse società in giro per l’Europa e, tra queste, nelle scorse settimane sono spiccate Inter e Roma. Parlare di un addio di Simone Inzaghi a fine anno attualmente potrebbe apparire come una prospettiva piuttosto strampalata, tuttavia bisogna considerare che la possibilità che l’Inter giunga a luglio senza nessun trofeo in mano non è così remota, vista la particolare concorrenza che caratterizza tutte le competizioni.

Per quanto concerne la Roma, al contrario, Ranieri si farebbe da parte per salire in dirigenza e, secondo quanto riportato da Goldbet sul proprio sito di scommesse, l’approdo di Allegri è attualmente il più papabile (la quota si è vertiginosamente abbassata fino a 3.00), insieme a quello di Carlo Ancelotti a quota 5.00.