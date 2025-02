Firma bianconera e cassa Roma: 150 milioni di euro

Ecco le ultime in merito ad un affare particolarmente chiacchierato nelle scorse settimane, in grado di impattare sull’economia giallorossa

La sessione invernale del calciomercato giallorosso si è definitivamente conclusa e il popolo giallorosso, come di raro avviene, appare piuttosto compatto nel sentimento di perplessità che è sopraggiunto leggendo i nomi dei nuovi innesti giallorossi prelevati da Florent Ghisolfi nel corso di gennaio.

Il direttore tecnico francese pare aver modificato radicalmente la propria strategia rispetto a quella adottata nel corso di luglio e agosto, durante i quali la sensazione era che si andassero a prelevare gli elementi più chiacchierati del momento, nel tentativo di aizzare la piazza e ottenere un consenso immediato (vedi Artem Dovbyk – il quale veniva dalla vittoria della classifica dei cannonieri della Liga – o Matias Soulé, ovvero uno delle giovani promesse più chiacchierate della scorsa stagione di Serie A).

La sessione appena conclusasi è stata soprattutto un’occasione per cedere una serie di esperimenti falliti, come Mario Hermoso o Enzo Le Fée, il quale, tuttavia potrebbe tornare in terra giallorossa in seguito alla sua esperienza al Sunderland (per ora piuttosto positiva a giudicare dal riscontro dei tifosi inglesi). Di recente è emersa una novità che potrebbe influire ulteriormente sull’economia giallorossa.

Isak all’Arsenal e Kluivert al Newcastle come sostituto: la Roma osserva e incassa

Ebbene sì… a volte chi sembrava aver esaurito le cartucce a disposizione e pareva non avere più nulla da dare, in un contesto diverso e caricato di nuove responsabilità, può letteralmente sbocciare e mostrare qualità sino a prima inespresse. È esattamente ciò che è avvenuto a Justin Kluivert, ovvero il talentoso figlio d’arte transitato in terra giallorossa in tempi non sospetti e attualmente in forze al Bournemouth.

L’esterno offensivo classe 1999 è attualmente un leader dei rossoneri, con i quali nella stagione in corso ha collezionato ben 12 gol e 5 assist in appena 24 presenze. Numeri tutt’altro che trascurabili, che colpiscono soprattutto se consideriamo che stiamo parlando della lega più ambita e competitiva del mondo.

Di recente il 25enne olandese avrebbe infatti attirato l’attenzione dei vertici del Newcastle, attualmente impegnati a concepire un erede di Alexander Isak. Il bomber svedese ha letteralmente incantato mezza Europa a suon di gol e ora l’Arsenal parrebbe averlo già messo tra gli innesti da portare a Londra durante l’estate.

Si vocifera che possa trattarsi di un affare da circa 150 milioni di euro, ma ciò che è certo è che il Newcastle in tal caso dovrebbe portare a casa un sostituto, il che porta nuovamente al nome di Justin Kluivert. L’ala olandese è infatti ancora legata alla Roma, poiché da una potenziale vendita del Bournemouth la Roma otterrebbe il 5% del prezzo.