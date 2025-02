Game over Roma, nuova bufera: ‘finisce’ subito in Serie B

La presa di posizione non si è fatta attendere e sta facendo letteralmente il giro del web: giallorossi ‘coinvolti’, ecco cosa sta succedendo

La brutta sconfitta patita contro il Milan ha fatto sfumare il primo obiettivo stagionale per la Roma di Claudio Ranieri. Non riuscendo a gestire con oculatezza i momenti topici dell’incontro, Dybala e compagni si sono resi protagonisti di alcuni errori che – alla fine – sono costati carissimo.

Rispetto alle uscite ufficiali delle ultime settimane, non ha assolutamente convinto la tenuta difensiva. Troppo fragile e poco coriaceo, il ‘castello’ arretrato è caduto sotto i colpi dell’artiglieria pesante degli uomini di Conceiçao che, sfruttando al meglio la profondità di una rosa puntellata dal mercato di riparazione, ha messo a nudo tutte le fragilità della Roma. A finire dietro la lavagna – tra gli altri – è stato sicuramente Zeki Celik. Il terzino turco, sostituito all’intervallo, oltre a rendersi poco pericoloso dalla cintola in su, è di fatto il principale responsabile del secondo gol del Milan. Il mancato ‘passetto’ per mettere in fuorigioco Tammy Abraham ha infatti spalancato le porte alla doppietta dell’attaccante inglese, obbligando la Roma ad un altro approccio nella ripresa.

Calciomercato Roma, tra cambio e mercato: Celik ‘semina’ il caos

Criticato in modo molto piccato, l’errore di Celik ha contribuito ad alimentare il ‘fermento’ dei social. In queste ore, non sono pochi i tifosi che vorrebbero una cessione immediata del laterale turco, giudicandone chiusa l’esperienza nella Capitale. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Siamo questi,pensiamo a finire il campionato bene e pensiamo alle coppe,la Roma paga le scelte estive,celik non deve più giocare,Ranieri sbaglia come sbagliano tutti gli esseri umani,domenica solo 3 pt. — Liuk1973 (@lucademaria2000) February 6, 2025

Sono anni che viene snobbata questa competizione,non riesco a capire perché. Poi basta con pellegrini e celik,basta. Solo la maglia. Forza Roma — Davide_4 (@davide_487600) February 5, 2025

Il problema secondo me e’ sempre lo stesso: alla Roma manca un difensore centrale veloce. In più celik da terzo mai nella vita — Antonio (@Antonio76961757) February 5, 2025

La difesa della Roma è da Serie B e Celik non giocherebbe titolare neanche nella seconda divisione turca — Mark (@Mark98_0) February 5, 2025

Se decidi di tenere e schierare Celik e davanti hai shomurodov…che ti aspetti? — Noi siamo La Roma (@Romanelcuore_) February 5, 2025

Celik ancora in campo. Davvero incredibile. Davvero. — AS Roma Realidade (@asr_realidade) February 5, 2025

Spunto – quest’ultimo – unito con un filo rosso importante alle ultime indiscrezioni riguardanti proprio il futuro di Celik, per il quale il Fulham ha effettuato dei sondaggi esplorativi solo qualche giorno fa. Secondo quanto riferito da T24, però, il Galatasaray avrebbe ora riannodato i fili del discorso e proverà a sfruttare a suo vantaggio i giorni che mancano alla chiusura della sessione invernale di calciomercato in Turchia. Staremo a vedere cosa succederà.