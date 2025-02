Grave infortunio e operazione immediata, UFFICIALE: niente Roma

Grave infortunio e operazione immediata, arriva il comunicato UFFICIALE che spiega tutto: salta anche la gara con la Roma di Ranieri.

La Roma di Claudio Ranieri sta attraversando un momento delicato della stagione. L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, con un 3-1 al San Siro, ha infranto uno degli obiettivi più concreti del club per quest’anno. La doppietta dell’ex giallorosso Tammy Abraham e il sigillo di Joao Félix hanno reso vano il tentativo di rimonta avviato dal gol di Artem Dovbyk.

Nonostante l’uscita dalla Coppa, Ranieri ha difeso la prestazione dei suoi: “Non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo affrontato una squadra forte e i ragazzi hanno dato tutto”. Con la Coppa Italia sfumata, l’attenzione si sposta ora sull’Europa League, dove la Roma affronterà il Porto il 13 febbraio all’Estádio do Dragão. Questo torneo rappresenta l’ultima opportunità per conquistare un trofeo in questa stagione e garantire un posto nelle competizioni europee del prossimo anno.

Operazione e stagione finita, il comunicato UFFICIALE del Torino: Njie salta anche la Roma

In campionato, la Roma ha mostrato segnali di ripresa, ma la qualificazione alla Champions League rimane distante. Attualmente nona in classifica con 31 punti, la squadra deve colmare un divario significativo per raggiungere le prime quattro posizioni. Il tutto, in un percorso dove il calendario non offre tregua: dopo la trasferta contro il Venezia il 9 febbraio, i giallorossi affronteranno una serie di sfide cruciali, tra cui il doppio confronto con il Porto e partite di campionato contro avversari ostici come Parma e Monza.

Uno sguardo alla fine della stagione rivela un match particolarmente significativo: il 25 maggio, la Roma andrà a Torino. In vista di questa gara, con ogni probabilità, i granata, che a inizio stagione hanno già dovuto fare i conti con il gravissimo infortunio di Zapata, potrebbe continuare ad essere confermata un’importante assenza.

Ci riferiamo a quella del difensore Alieu Njie, operato recentemente per una frattura al malleolo tibiale destro, infortunio che potrebbe aver concluso anticipatamente la sua stagione. Lo riferisce lo stesso club granata, tramite un comunicato ufficiale che spiega tutto quanto accaduto.

“Il Torino Football Club comunica che Alieu Njie è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di sintesi della frattura al malleolo tibiale destro riportata durante la gara contro l’Atalanta. L’intervento è stato eseguito dal Professor Luigi Milano e dal Dottor Corrado Bertolo, medico Sociale del Torino. L’atleta inizierà immediatamente la riabilitazione“.