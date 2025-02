La Roma è già un ricordo: firma subito in Turchia

Calciomercato Roma, firma subito in Turchia: coinvolto anche Mourinho, i giallorossi sono già un ricordo.

Il calciomercato invernale del 2025 si è concluso con una serie di operazioni significative orchestrate dal direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi. Nonostante le limitazioni imposte dal Fair Play Finanziario, Ghisolfi è riuscito a implementare la rosa giallorossa con acquisti mirati e cessioni strategiche.

Tra i nuovi arrivi, ai primi due volti nuovi quali Gollini e Rensch, nelle ultime ore a disposizione di Ghisolfi si sono aggiunti anche gli approdi di Salah-Eddine, il difensore danese Victor Nelsson e il giovane centrocampista francese Lucas Gourna-Douath, acquisito con la formula del prestito e diritto di riscatto a 18 milioni. Nomi non troppo altisonanti ma accomunati dalla giovane età e dall’aver già accumulato minuti e presenze in dimensioni europee tutt’altro che trascurabili.

Sul fronte delle partenze, la Roma ha salutato il portiere Mathew Ryan e Nicola Zalewski, trasferito in prestito con diritto di riscatto all’Inter per 600.000, insieme a Mario Hermoso e ad Enzo Le Fée, che ha lasciato Trigoria dopo mezza stagione nella Capitale, approdando in prestito al Sunderland.

Cosa potranno dare i volti nuovi e in che modo possa essere cambiata la rosa con questa osmosi tra entrate e uscite non è presto detto: resta, per ora, la consapevolezza e l’attenzione verso scenari di mercato che, fino a qualche giorno fa, avevano toccato con non poco vigore anche il mondo giallorosso.

Calciomercato Roma, Casemiro continua a piacere in Turchia: dopo Mourinho, c’è il Besiktas

Uno dei temi più discussi in questa sessione di mercato è stato il possibile addio di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino era fortemente corteggiato dal Boca Juniors, desideroso di riportarlo in patria.

(Lapresse) – asromalive.it

In caso di partenza di Paredes, la Roma aveva individuato in Casemiro, mediano del Manchester United ed ex pilastro del Real Madrid, il sostituto ideale, anche alla luce della disponibilità dei Red Devils nel lasciarlo partire in prestito. La trattativa, come noto, non si è concretizzata, anche per la permanenza del numero 16 in giallorosso, corteggiato, ma non sedotto, anche dal Santos.

Parallelamente, Casemiro è stato oggetto di interesse da parte del Fenerbahce, guidato da José Mourinho. Il tecnico portoghese, che aveva già allenato il brasiliano ai tempi del Real Madrid, avrebbe voluto riunirsi con lui in Turchia. Tuttavia, anche in questo caso, l’elevato stipendio del giocatore ha complicato le trattative.

Su tale fronte, proprio dalla Turchia, giungono aggiornamenti non trascurabili da parte del Fanatic. Qui, come si può leggere, dopo che Al-Musrati è stato ceduto in prestito al Monaco, il Besiktas ha ripreso a lavorare sul trasferimento di un centrocampista. Casemiro del Manchester United è stato il primo obiettivo dei bianconeri. Kartal, che sta cercando di completare questo trasferimento tramite prestito con opzione di acquisto, continua a mantenere i contatti sia con il giocatore che con i club, consapevole che il cinque volte campione d’Europa è disposto a lasciare Manchester e la Premier.