Porto-Roma, lista UEFA UFFICIALE: escono i due big

Porto-Roma, la lista UEFA è UFFICIALE: dalle scelte in vista delle due gare di Europa League escono fuori i due big. Ecco cosa è successo

Chiusa l’avventura in Coppa Italia, la Roma ha già iniziato a preparare il prossimo match, sempre in trasferta, sul campo del Venezia. Che sarà senza tifosi, vista la decisione ufficiale di chiudere il settore ospiti.

Nel mezzo della prossima settimana, poi, gli uomini di Ranieri saranno impegnati in Portogallo nel primo match degli spareggi di Europa League. E il Porto, prossimo avversario, ha consegnato ufficialmente la lista Uefa. Si è ancora in attesa, invece, di quelle che saranno le decisioni della Roma nel merito, sapendo che sono solamente tre i posti disponibili per i nuovi. Ma andiamo a vedere cosa ha scelto l’allenatore “ospite”.

Porto-Roma, c’è anche un ex giallorosso

Intanto ricordiamo le date: il 13 febbraio è prevista la gara d’andata, il 20 quella di ritorno, che si giocherà all’Olimpico. E il tecnico Anselmi ha fatto fuori dalla lista Uefa almeno due big: sì, perché nel corso della sessione invernale di mercato hanno salutato Galeno, Nico Gonzalez e Fran Navarro.

Il loro posto è stato preso da un ex giallorosso, Ivan Marcano, e i nuovi acquisti Tomás Pérez e William Gomes. Scelte fatte, in poche parole, e già comunicate alla Uefa nel corso di queste ore. Adesso siamo in attesa, ovviamente, di capire quale sarà la decisione di Ranieri che, ovviamente, deve inserire per forza di cose Gollini che prenderà il posto di Ryan, e poi dovrà capire chi inserire tra Nelsson, Rensch e Gourna-Douth. Uno dovrà essere per motivi di regolamento lasciato fuori.