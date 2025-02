Roma, UFFICIALE: ecco gli esclusi dalla lista UEFA

Roma, ufficiale: i giallorossi hanno consegnato la lista Uefa. Ecco le decisioni di Claudio Ranieri nel merito. Sono due gli esclusi in maniera definitiva

Aveva tempo fino a mezzanotte Claudio Ranieri per presentare la Lista Uefa. Ma ovviamente non c’era bisogno per prendere delle decisioni. Proprio in questi minuti il club capitolino, attraverso una nota ufficiale, ha reso pubbliche le decisioni del tecnico.

C’era curiosità per capire chi sarebbe stato escluso dei nuovi, perché al massimo tre nuovi tesserati potevano essere inseriti. E siccome Gollini era sicuro del posto, visto che ha preso il posto di Ryan, la scelta di due esclusi era tra Rensh, Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath.

Roma, UFFICIALE: ecco l’escluso di Ranieri

E proprio gli ultimi due sono state fatti fuori. Per loro, quindi, niente coppe europee. Dentro ci sono sia Rensch che Nelsson, quindi Ranieri ha optato per due difensori avendo comunque la possibilità in mezzo al campo di fare delle scelte. Sotto, infine, tutti i nomi inseriti e consegnati alla Uefa che andranno ad affrontare il Porto nel doppio confronto.