Theo Hernandez al posto di Cambiaso: uragano Juve

Uragano Juventus e nuovo ribaltone con il Milan: al posto di Cambiaso, arriva Theo Hernandez. Le ultime clamorose notizie di calciomercato.

Nel corso del mese di gennaio, il calciomercato ha visto intrecci significativi tra Milan e Juventus, con trattative che avrebbero potuto modificare gli equilibri delle due storiche rivali. Uno dei dossier più caldi riguardava Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, finito nel mirino della Vecchia Signora, alla fine rimasto alla corte di Conceicao.

Le due società erano state anche vicine al raggiungimento di un principio d’accordo per il trasferimento di Tomori alla Juventus sulla base di 25 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto, più bonus che avrebbero potuto portare la cifra totale vicino ai 30 milioni. Tuttavia, nonostante la trattativa fosse ben avviata, l’operazione non si è concretizzata, e Tomori è rimasto al Milan, continuando a essere una pedina fondamentale nella difesa rossonera.

Parallelamente, la Juventus ha dovuto affrontare l’interesse del Manchester City per Andrea Cambiaso. Il club inglese, alla ricerca di rinforzi sulle fasce, ha individuato nel terzino bianconero il profilo ideale e, stando alle notizie delle ultime battute di calciomercato invernale, il nome dell’esterno di Thiago Motta è in pole sulla lista di Guardiola e colleghi.

Theo Hernandez o Cambiaso, avvisato anche il Real Madrid: il Manchester City ha le idee chiare

Il Manchester City era disposto a mettere sul piatto una cifra significativa per assicurarsi le prestazioni di Cambiaso, con valutazioni che oscillavano tra i 60 e i 65 milioni di euro. Nonostante l’interesse concreto, la Juventus ha valutato attentamente la situazione, considerando l’importanza del giocatore nello scacchiere di Thiago Motta e la necessità di non indebolire la rosa a stagione in corso.

In questo contesto, si inserisce un ulteriore intreccio di mercato che coinvolge Milan, Juventus e Manchester City. Secondo quanto riportato da Team Talk, il Manchester City, qualora non riuscisse a concretizzare l’acquisto di Cambiaso, potrebbe virare su Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan.

Il francese, con il contratto in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo in fase di stallo, è finito nel mirino dei Citizens, pronti a sfidare il Real Madrid per assicurarsi le sue prestazioni. Questo scenario potrebbe riaccendere l’interesse della Juventus per Tomori, qualora il Milan decidesse di privarsi di Hernandez e rivedere la propria linea difensiva.

Il mercato di gennaio ha dunque evidenziato come le strade di Milan e Juventus si siano più volte incrociate, sia in entrata che in uscita, con operazioni che avrebbero potuto cambiare radicalmente le formazioni delle due squadre. Nonostante le trattative non siano andate a buon fine, questi intrecci testimoniano la dinamicità e l’imprevedibilità del calciomercato, dove le strategie dei club possono mutare rapidamente in base alle opportunità e alle necessità del momento.