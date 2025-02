Accordo totale per l’addio: l’annuncio UFFICIALE chiude il cerchio

Accordo totale e addio Roma, c’è l’annuncio UFFICIALE che chiude il cerchio. Lo ha detto prima della partita di domenica.

La Roma è stata protagonista di una sessione di calciomercato iniziata a rilento ma, di fatto, conclusasi con una serie quasi inattesa di operazioni in entrata. Al termine del mese a disposizione di Ghisolfi, non si può certamente dire che siano mancate le novità per i giallorossi, soprattutto grazie al fermento nelle ultime ore disponibili.

La giornata del tre febbraio, successiva al pareggio col Napoli e alla bocciatura ufficiale di Ranieri del possibile rinforzo in difesa proveniente dall’Empoli, ha visto giungere a Trigoria ben tre volti nuovi: Victor Nelsson dal Galatasaray, Anass Salah-Eddine dal Twente e Lucas Gourna-Douath dal Red Bull Salisburgo. La parentesi finale di mercato, più in generale, si è distinta anche per ulteriori dinamiche relative alle uscite, con il passaggio, non semplice e immediato, di Nicola Zalewski all’Inter.

Quest’ultima va inserita in un corpo di interventi ben mirati anche in termini di cessioni, che hanno accompagnato tutto il mese di gennaio degli addetti ai lavori giallorossi, chiamati a plasmare la rosa altresì con l’allontanamento di chi non fosse più utile alla causa o, come nel caso di Mario Hermoso, avesse richieste di minutaggio non collimanti con quelle di Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE e retroscena su Shomurodov: le parole del DS del Venezia

Nonostante queste operazioni, alcune trattative non si sono concretizzate e hanno lasciato più di un margine aperto per interventi futuri nel corso della prossima estate quanto, a partire da quella relativa all’allenatore, Ranieri, Ghisolfi e adepti dovranno interfacciarsi con una complicata ed eterogenea rosa di scelte.

Tra gli scenari rimasti aperti e che, alla fine, non sono andati nella direzione che sembrava poter inizialmente esserci, va segnalata anche quella di Eldor Shomurodov, vicino al trasferimento al Venezia e, più in generale, accostato a plurime squadre che parevano intenzionate ad accaparrarsene le prestazioni per questa seconda parte di stagione.

Rimasto alla fine a Roma, l’ex Genoa ha cercato di dare il proprio contributo anche con maggiore impiego in questi ultimi giorni e sarà adesso chiamato almeno fino a fine stagione ad alternarsi con Dovbyk, come fatto anche durante il girone di andata. L’interesse nei suoi confronti, come confermato ufficialmente in queste ore, è stato però davvero concreto.

In particolar modo, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha dichiarato nella conferenza stampa odierna di essersi mosso anche per l’attaccante della Roma. “Preciso che Yaremchuk e Shomurodov erano obiettivi: avevamo raggiunto un accordo con le rispettive società, chiudendo per il primo a inizio gennaio e per il secondo intorno al 20 del mese. Purtroppo, gli eventi noti, con partite in cui hanno segnato o si sono rivelati decisivi, hanno modificato gli scenari delle loro cessioni“.