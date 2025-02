Dal Milan alla Roma: accordo lampo e contratto firmato

Dal Milan alla Roma può essere un passaggio che nessuno si aspettava e soprattutto una novità dell’ultima ora che di certo non farà piacere ai tifosi di entrambe

I rossoneri hanno eliminato la squadra di Ranieri dalla Coppa Italia e dopo un super mercato di gennaio stanno ripartendo con entusiasmo. Nella Capitale, invece, prosegue la ricerca del nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo che possa sostituire o affiancare Ghisolfi.

La Roma e il Milan, oltre ad essere state recentemente avversarie in campo per quanto concerne la Coppa Italia, si sono ritrovate a duellare anche sul mercato. Gli acquisti dei rossoneri sono stati di tutt’altro tenore rispetto ai capitolini, ma ad esempio Gourna-Douath era anche nel mirino del Diavolo prima che Ghisolfi formalizzasse l’intesa. Oltre ai calciatori le due società stanno cercando anche di rinforzare il piano dirigenziale. Urge trovare un direttore sportivo di livello, che possa affiancare Ibra a Milanello e sostituire Ghisolfi a Trigoria. Gli sguardi erano stati rivolti all’unisono verso Bologna, dove “il mago” Sartori sembrava poter essere in uscita.

In realtà, secondo quanto riferito anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non sarà possibile né per i giallorossi né per i rossoneri, riuscire a centrare l’obiettivo, in questa stagione e anche in futuro.

Milan e Roma vogliono Sartori: alla fine resterà al Bologna

L’idea di Sartori, che si trova a Bologna dal 2022, era quella di firmare un ultimo rinnovo di contratto prima di dire basta con il mondo del calcio. Arrivare a 70 anni era più che sufficiente e per questo aveva dato disponibilità massimo per un altro triennale. Ora il rientro in Italia del presidente Joey Saputo sembra aver accelerato la questione e con Claudio Fenucci è già stato tutto definito. Si va verso un prolungamento del contratto di Sartori, che scadrà al termine di questa stagione, per altri 2 o 3 anni, fino al 2027 o 2028.

Le parti hanno raggiunto l’intesa e manca solo la comunicazione ufficiale del rinnovo, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Fenucci è riuscito quindi nell’impresa di convincere il suo deus ex machina a restare a Casteldebole e ora Milan e Roma dovranno dirigersi altrove per reperire un ds all’altezza. Occasione sfumata.