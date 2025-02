Furia Conte, addio Napoli e nuova squadra. Ecco cosa potrebbe succedere alla fine di questa stagione. Il tecnico in passato ha fatto già questo

Un campionato combattuto. Con il Napoli che domenica sera, vincendo contro l’Udinese in casa, potrebbe volare a +6 dall’Inter che giocherà poi lunedì ospitando la Fiorentina che ha distrutto la squadra di Inzaghi nel recupero di quel match chiuso prima per il malore di Bove.

Nessuno, o pochi, si aspettavano che Conte sarebbe riuscito a dare questa impronta ad una squadra che lo scorso anno ha chiuso lontanissima dal primo posto in così poco tempo. Ma il tecnico pugliese nel corso della sua carriera ha quasi abituato a queste imprese, quindi è evidente che nonostante un mercato di gennaio che ha indebolito la rosa (Kvara non è stato sostituito degnamente visto che è arrivato Okafor dal Milan), il Napoli rimarrà in corsa fino alla fine per lo scudetto e, per qualcuno, adesso è la squadra favorita anche perché non deve giocare nessuna partita in mezzo alla settimana come invece succederà all’Inter nel corso di marzo.

Furia Conte: squadre di Premier sul tecnico del Napoli

Ma sappiamo bene che Conte è una che si arrabbia facilmente soprattutto se non è accontentato sul mercato. Con la Juventus, la sua squadra, quella che ha difeso anche con la fascia da capitano al braccio, l’esempio più lampante con quella frase “non puoi mangiare nei ristoranti da cento euro con dieci euro” che è diventata iconica per far capire quella che è la personalità dell’allenatore.

E allora ecco che, anche in caso di vittoria dello scudetto, che sarebbe un’impresa clamorosa, ci potrebbe essere un addio. Magari direzione Premier League, visto che Edoardo Mecca ha scritto proprio questo sui propri canali social: “Alcuni club di Premier League sono su Antonio Conte“. Ma non si sa quali, in questo momento. Il pugliese in Inghilterra come sappiamo ha già allenato e vinto un campionato sulla panchina del Chelsea. Non è andata benissimo su quella del Tottenham ma sicuramente ha lasciato un buon ricordo. Magari potrebbe prendere il posto di Guardiola, che qualora non dovesse vincere nulla allora sì che potrebbe salutare. Mentre la panchina dello United è bloccata dal recente arrivo di Amorim. Chissà cosa succederà se questa indiscrezione venisse confermata.