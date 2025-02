Guardiola tra Roma e Inter: “Si abbassa lo stipendio”

Nuovo allenatore Roma, annuncio bomba su Guardiola: non c’è solo Ancelotti. Coinvolta anche l’Inter e Simone Inzaghi.

La Roma sta attraversando un periodo complesso, culminato con l’eliminazione dalla Coppa Italia a seguito della sconfitta per 3-1 contro il Milan. I rossoneri hanno prevalso grazie a una doppietta dell’ex Tammy Abraham e il primo gol in rossonero di Joao Felix.

Con l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’attenzione si sposta ora sul campionato, dove la Roma è chiamata a risalire la classifica per assicurarsi un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. Tuttavia, all’orizzonte si profilano significativi cambiamenti, a partire dalla guida tecnica, il cui futuro dipenderà anche dalle decisioni dello stesso Ranieri, il quale ha sempre manifestato grande attaccamento ai colori romanisti.

Come noto, al tecnico è stato riservato un ruolo dirigenziale dal prossimo anno, quando avrà ingerenze anche nella decisione del nuovo allenatore. Ruolo e status dirigenziale, per certi versi, emersi già nelle dichiarazioni di questi mesi e della stessa conferenza stampa odierna, in vista della gara col Venezia, durante la quale il tecnico ha analizzato con chiarezza e lucidità presente e passato, anche con uno sguardo a quello che dovrà essere il futuro della Roma.

Guardiola in Serie A e addio Manchester: l’annuncio scuote Inter e Roma

La stagione è ancora lunga, e la Roma dovrà affrontare con determinazione le prossime sfide per raggiungere gli obiettivi prefissati, consapevole che al termine del campionato potrebbero esserci importanti novità sia in campo che fuori. Nomi di allenatori, più e meno importanti ed esotici, circolano però da non poco tempo nell’etere capitolino e, con riferimenti anche all’Inter, in queste ore sta destando attenzione quanto emerso su Pep Guardiola.

L’ex portiere Simone Braglia ha, infatti, parlato a Maracanà, così esponendosi. “Ormai il calcio è uno show, dobbiamo prenderlo anche dal punto di vista ironico. Poi sui contenuti dice e non dice. Prima accusa, poi giustifica, secondo me la Roma è in sofferenza totale quest’anno. Mi sembra mascherare una eventuale non sua conferma futura. Per me se ne andrà a fine stagione, perché non è uno che prende le distanze così in maniera netta. Noto un altro Ranieri, vuole rimanere ma a determinate condizioni“.

“Nei prossimi anni una mossa eclatante di un allenatore navigato che può portare entusiasmo è mister Ancelotti. E per me o la Roma o l’Inter potrebbe andare su Guardiola. Per me o la Roma o l’Inter potrebbe andare su Guardiola. Il City oggi è in un contesto non semplice, per me potrebbe anche abbassarsi lo stipendio“.