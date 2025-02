Milan-Roma si riapre: stipendio dimezzato per il sì

Milan-Roma si riapre. Rossoneri e giallorossi hanno una doppia questione da sistemare. E chissà che la soluzione non sia a portata di mano.

Venezia, ed il Venezia, per ripartire. La sconfitta della Roma a San Siro contro il Milan è stata doppiamente pesante. Vuoi l’andamento della gara che ha visto i giallorossi quasi mai in partita, vuoi per aver perduto un obiettivo dichiarato di inizio stagione quale la Coppa Italia.

I neroverdi di Eusebio Di Francesco sono in piena lotta per non retrocedere. Soltanto il Monza ha fatto peggio della compagine lagunare. Per la Roma l’occasione è irripetibile. Da non sbagliare. Occorre riprendere immediatamente il cammino virtuoso in trasferta iniziato con la vittoria di Udine. Il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, avverte il pericolo di una dannosissima sottovalutazione dell’avversario e prova a tenere alta la tensione ed allontanare le voci di mercato.

Milan-Roma si riapre. Alexis Saelemaekers si avvicina se Tammy Abraham…

In verità il mercato di gennaio è appena terminato, ma già iniziano ad intrecciarsi contatti ed interessi che potrebbero portare ad accordi durante la prossima estate.

Milan e Roma hanno già un doppio discorso avviato. E’ stato aperto la scorsa estate quando le due società hanno dato vita ad uno scambio alla pari: Alexis Saelemaekers alla Roma con Tammy Abraham al Milan. Qualcosa sta già bollendo in pentola dal momento che il nuovo tecnico del Milan, Sergio Conceicao, vorrebbe il centrocampista belga nuovamente a Milanello. Da tempo la Roma ha invece deciso di provare a riscattare Saelemaekers, un prospetto che sembra essere in giallorosso da sempre.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Tempo, a breve è previsto un incontro tra l’agente di Alexis Saelemaekers ed il direttore sportivo della Roma, Florian Ghisolfi, per fare il punto della situazione. La sponda rossonera, intanto, valuta l’eventuale riscatto di Tammy Abraham. Occorre, però, che l’attaccante inglese rinunci alla metà dell’attuale ingaggio percepito dalla Roma, passando dagli attuali 6 milioni di euro netti, a 3 milioni di euro. Scoglio non facile da superare.