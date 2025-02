Scambio con Zirkzee: la Juventus fa felice Thiago Motta

Scambio con Zirkzee. La Juventus appare sempre più come un cantiere perennemente aperto. Sessione dopo sessione sembra sempre che manchi qualcosa.

Siamo soltanto a febbraio ma le prima sentenza riguardante la Juventus è già arrivata. Dopo gli esborsi estivi sono arrivati anche quelli invernali. I 200 milioni di euro complessivi sono stati abbondantemente superati.

Pertanto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, play-off contro il PSV Eindhoven, nonché arrivare tra le prime quattro al termine del campionato di Serie A, sono obiettivi da centrare ‘assolutamente’ per non obbligare la proprietà ad un nuovo aumento di capitale. Una situazione delicata dove il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, ha fatto ciò che era nelle sue possibilità. La patata bollente è ora, interamente, nelle mani del tecnico bianconero, Thiago Motta. Gli interventi durante la sessione invernale di mercato hanno posto rimedio, almeno dal punto di vista quantitativo, alle diverse assenze causate dai numerosi infortuni. Ora non ci sono più scuse.

Scambio con Zirkzee. Thiago Motta lo riabbraccia

Cristiano Giuntoli sa bene come questa stagione potrebbe segnare non soltanto il destino prossimo del tecnico italo-brasiliano, ma anche il suo. Per tale motivo sta già apparecchiando in vista del grande colpo della sessione estiva.

Nel momento in cui si è capito che Thiago Motta sarebbe diventato il nuovo tecnico della Juventus sembrava quasi scontato che portasse con sé, da Bologna, Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee. Non è arrivato nessuno dei due ed entrambi, invece, hanno oltrepassato la Manica. Il centrale romano è approdato all’Arsenal, il tulipano al Manchester United. E se Riccardo Calafiori è ormai quasi irraggiungibile, Joshua Zirkzee potrebbe riabbracciare il suo maestro alla Juventus.

L’attaccante orange non sta entusiasmando in Premier League ed i Red Devils potrebbero decidere di cederlo. In casa Juventus vi è un prospetto che, come Zirkzee, non sta entusiasmando: Douglas Luiz. In Inghilterra non hanno dimenticato il centrocampista brasiliano ex Aston Villa, e a Manchester, non soltanto sponda United, lo riprenderebbero volentieri. Una valutazione simile dei due giocatori, attorno ai 40 milioni di euro, potrebbe agevolare la trattativa tra i due club. Un finale che potrebbe rendere tutti felici e contenti.

Thiago Motta soprattutto.